【企業盈警】華潤醫療（１５１５）料去年純利按年減少２１％

《經濟通通訊社１５日專訊》華潤醫療（０１５１５）發盈警，預期截至去年１２月底止，
全年純利將按年下跌約２１％。
集團預期純利下跌，主要由於期內集團成員醫院診療人次因新型冠狀病毒疫情而有所影響，
主要是２０２０年上半年整體住院人次及門診人次相較按年下跌約２５％，導致集團成員醫院收
入下降，並導致其對集團的利潤貢獻相應下調。（ｓｋ）
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