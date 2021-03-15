【新冠肺炎】健身群組爆疫，政府封半山豪宅，帝景園兩人確診

《經濟通通訊社１５日專訊》西營盤ＵＲＳＵＳ Ｆｉｔｎｅｓｓ群組逾百人染疫，當中不

少確診者居於中上環半山一帶。政府上周六（１３日）突襲封區，中西區半山羅便臣道雍景臺及

殷樺花園被列為「受限區域」，居民需接受強制檢測。

政府指，截至昨日（１４日）凌晨２時約１８５５名居民接受檢測，未有發現確診個案。政

府派員到訪約９８０戶，約１５０戶沒人應門，比例約一成五。當局表示，今次動員約３７０人

，相關執法行動於昨日上午１１時完成，有１６人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。



＊帝景園兩人確診，１樣本核實中＊



繼上周六羅便臣道兩豪宅之後，昨日晚上７時，政府刊憲宣布再於半山封區強檢，包括西營

盤薄扶林道５座大廈，以及舊山頂道帝景園。

帝景園今早約８時４０分完成檢測，約９６０名居民接受檢測，其中發現２宗初步確診個案

，另有１個樣本檢測結果仍在核實。期間政府派員到訪約４１０戶，當中約８０戶無人應門，會

作出跟進。

至於薄扶林道受限區域，政府今早約７時完成強制檢測行動，確認受限區域內所有人已接受

強制檢測。截至今日凌晨２時，約６８０名居民接受檢測，當中有一個樣本檢測結果仍在核實中

。政府在受限區域內派員到訪約６００戶，當中約１７０戶沒人應門。（ｈｙ）

