【選舉改革】張曉明：座談會主要聽意見非解說，討論不應天馬行空

《經濟通通訊社１５日專訊》全國人大上周通過修改香港選舉制度，港澳辦副主任張曉明、

全國人大常委會法工委副主任張勇等北京官員今來港出席座談會聽取意見，以待人大常委會制訂

具體細節。張曉明表示，中央高度重視本次修改香港的選舉制度，一連三天舉辦超過６０場座談

會，每場最多１５人出席，將約見超過１０００人，部分甚至會登門拜訪。

張曉明發言時稱，今次來港主要聽取意見，重點不是解說。他又引述國家主席習近平等領導

人強調「愛國者治港」，稱這些重要論述是須遵循的原則，亦是港人理性討論的指引。張曉明強

調，人大會議的《決定》是必須堅持的基礎，所有討論須在這基礎上，而非在基礎外天馬行空地

討論。

他又形容修改選舉制度是「大事」，隨時間推移其歷史意義會更加深刻，他稱早前為研究人

大的《決定》，港澳辦與中央有關部門成立一個工作小組，進行大量研究，其間邀請內地與香港

的法律、政治等專家參與，亦有聽取特首林鄭月娥等港府官員的意見。

座談會於灣仔會展舉行，政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊，以及多個建

制派政黨亦有派員出席，包括民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國和新民黨主席葉劉淑儀等。

（ｈｙ）

