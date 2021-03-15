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15/03/2021 11:48

【選舉改革】港官出席張曉明座談，吳秋北：選委會議員應佔５０席

　　《經濟通通訊社１５日專訊》全國人大法工委，會同國務院港澳辦、中聯辦今天起，一連３
天在香港開展座談、訪談等活動，聽取香港社會對於修改本港選舉制度的意見。政務司長張建宗
、財政司長陳茂波、中聯辦副主任黃柳權及仇鴻、民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國等都有
出席座談會。
　　港區人大代表吳秋北表示，未來由選委會選出的立法會議員，應佔９０席中的５０席，體現
選委會選出較大比例議員的原則；又提出立法會的組成，要照顧社會整體利益，指勞工界目前在
立法會中只佔３席，數目遠低於商界，令基層聲音失衡，因此應該擴大勞工界在立法會中的比例

　　他又指，立法會參選人的入閘資格，可參考全國人大決定中行政長官候選人的提名門檻，即
參選人必須在各個界別都取得一定數量的提名，以充份照顧各方利益。他又強調，不論是否民主
派，只要參選人愛國愛港，選委會都會考慮給予提名。

＊李慧琼：為愛國者提供培訓＊

　　李慧琼在會上提出，立法會過去未能做好自身功能，議會出現暴力，甚至有人推動街頭暴力
，形容是「劣質民主」，認為新的選舉制度，要有利於本港發展「優質民主」。她又提出，要選
出德才兼備的愛國者進入管治架構，並為愛國者提供培訓，儲備足夠政治人才，應對複雜的社會
問題，讓一國兩制行穩致遠。
　　她又表示，港澳辦常務副主任張曉明，未有提及修改選舉制度的具體內容，但相信人大常委
會將盡快完成審議工作，立法會會努力，令本地立法順利完成，確保未來幾場選舉有序進行。（
ｈｙ）

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