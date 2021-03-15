【選舉改革】駱惠寧：將賦權選委會產生較大比例的立法會議員

《經濟通通訊社１５日專訊》人大法工委、基本法委員會、港澳辦、中聯辦就完善特區選舉

制度在本港舉辦座談會。中聯辦主任駱惠寧表示會賦權選委會產生較大比例的立法會議員，是因

為選委會有廣泛代表性，涵蓋地區團體，令立法會更好地反映社會整體意見，有效防止立法會被

港獨激進勢力操控，令香港穩步發展。他又指，中央已成立專門部門，邀請選舉制度及法律專家

參與，並透過多種方式與政府溝通，不斷聽社會意見。

駱惠寧表示，完善香港選舉制度是繼港區國安法實施後，又一重大措施，隨時間的推移，里

程碑的意義會不斷前進。他強調，中央對這件事非常重視和慎重，不但成立工作專辦，在研究的

過程中亦邀請選舉和法律的專家參與，以多種方式與特區政府溝通，不斷聽取香港社會的意見。



＊張勇：什麼意見都可提，但期望大家接受遵守＊



全國人大法工委副主任張勇表示，座談會的目的是為下一步修改基本法附件一和附件二聽取

意見。他在座談會開場發言時表示，作為從事立法工作的人士，都抱有兩種心態，一是「聞異則

喜」，他期望聽不同意見，因為如果只有一種意見，就沒必要聽和改；二是「不求滿意」，即是

在法律制定和修改的過程中，不求所有人都滿意，但要定出最後所有人都能接受和遵守的法律，

這就是好的法律。他強調，今日的座談會甚麼意見都可以提，在聽取大家意見後，會選擇在中間

點落墨，舉例有人要求６０分，有人要求１００分，他可能會在８０分落腳。（ｈｙ）

