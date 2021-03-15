【初選案】高院批准何啟明保釋，張可森須繼續還柙

《經濟通通訊社１５日專訊》４７名民主派因「３５＋初選」被控串謀顛覆國家政權罪，律
政司早前就裁判官批准１１人保釋的決定提出覆核，高等法院今日處理餘下４人張可森、何啟明
、施德來及李予信的保釋覆核，其中何啟明獲准保釋，張可森則被拒保釋，須繼續還柙。
高等法院今日亦會處理律政司就施德來及李予信的保釋覆核。（ｈｙ）（ｚｚ）
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