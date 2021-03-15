【新冠疫苗】政府擴大疫苗優先接種範圍至３０－５９歲人士及家傭

《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，新冠疫苗接種群組擴至３０至

５９歲，並新增兩組別包括外地讀書１６歲或以上學生及家傭，所有組別共覆蓋５５０萬人，他

們由明早（１６日）９時起可預約到社區疫苗接種中心或到私家診所打針。（ｈｙ）

