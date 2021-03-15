【新冠疫苗】聶德權：截至下午１時，約１９﹒８萬人接種首劑疫苗

《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，截至下午１時，約有１９﹒８

萬人已接種首劑疫苗，佔全港１６歲以上人口的３％；又指每日將提供２﹒３萬個疫苗名額，可

接種量及預約日數亦會增加。

他又說，明日（１６日）會有多１２間社區接種中心提供ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰），累

計增至１９間，而提供科興疫苗就有８間，另有２０００間私家診所可提供科興疫苗。（ｈｙ）

