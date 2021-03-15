《小傳日記》傳統股力頂，魚缸仍無勁；北水再出逃，小米表現好

《小傳日記》十年期美債收益率逼近１﹒６４巴仙創一年高！美股上周五要個別發展。而香

江魚缸今朝就高開１８４點報２８９２３點，隨後有支持曾見全日高位２９１７８點！不過債息

高企始終會拖累科技股表現，大市升幅收窄，午後仲表現弱勢，曾低見２８６１２點全日低位，

最終收報２８８３３點，升９４點或升近半巴仙，主板成交１９３６﹒８３億銀。國企指數報１

１１４４點，跌２８點或跌近半巴仙。恆生科技指數報８２６４點，跌１９２點或跌逾２巴仙。

中美高層喺今個星期會晤，Ａ場兩市今日就要偏軟！上證綜合指數報３４１９點，跌３３點

或跌近１巴仙；而深證成份指數報１３５２０點，跌３７６點或跌近３巴仙；兩市成交合計８０

７０億人仔。

不過北水結束淨流入，今日經滬深港通淨流出４６﹒７８億銀。

而藍戰士就要個別發展，花旗法院暫時叫停針對小米（０１８１０）嘅投資禁令，小米開心

彈起７巴仙，報２４﹒３５銀。ＡＩＡ（０１２９９）領雖然舊年業績遜預期，但大行中金都維

持佢「跑贏大市」評級，目標價Ｋｅｅｐ住１２０蚊，今日走上逾４巴仙，報１００銀；神州移

動（００９４１）上月５Ｇ手機出貨量超１５０７萬，升高０﹒１巴仙報５２﹒０５銀。不過Ｑ

Ｑ（００７００）據稱已成為神州加大金融科技領域監管力度嘅下一個目標，潛低逾３巴仙，報

６２８銀。



＊有北水入場新貴齊歌唱，剔出無精神首控插到暈＊



早排恆指季檢，有幾十隻股仔拎到港股通入場飛，等咗咁耐，深交所周末終於公布港股通股

票名單，納入２９隻港股，同時剔出１３隻港股，調整即日起生效。今次調整主要涉及物管股，

另有多隻生物科技、消費股納入名單。消費股當中，藍月亮（０６９９３）表現最標青，跳起近

２巴仙，報１４﹒１６銀。泡泡瑪特（０９９９２）揚近１巴仙，報６５﹒７銀。不過九毛九（

０９９２２）碌低逾４巴仙，報２６﹒８銀。新納入嘅物管股表現都唔差，亦全線上揚，華潤萬

象（０１２０９）飛高逾４巴仙，報４２﹒４５銀，世茂服務（００８７３）彈近３巴仙，報１

４﹒６６元。

至於被剔出的１３隻股份普遍都無乜精神，首控（０１２６９）插低兩成有多，報０﹒０８

３銀；卡森（００４９６）唔見近兩成二，報１﹒２銀；ＩＭＡＸ中國（０１９７０）挫近３巴

仙，報１６﹒７６銀。不過聯合能源（００４６７）走高近一成三，報１﹒５３銀；鷹君（００

０４１）漲逾２巴仙，報２７﹒３銀。



＊復甦超預期鐵鳥向上飛，神州數據好內銀齊跳高＊



神州最新公布經濟數據向好，國家統計局公布，社會消費品零售總額以及工業增加值，都超

過市場預期。發言人劉愛華表示，相信今年首季經濟很可能按年增長，甚至出現大幅回升。憧憬

復甦加快，航空股走高，南航（０１０５５）飆逾９巴仙，報６﹒１４銀；東航（００６７０）

揚近７巴仙，報３﹒９１銀；國航（００７５３）彈高近７巴仙，報７﹒０７銀；國泰（００２

９３）都跳近３巴仙，報７﹒５６銀。

經濟數據咁好，中資金融股今日都出力撐市，建行（００９３９）彈高逾３巴仙，報６﹒６

１銀。農行（０１２８８）上揚逾３巴仙，報３﹒２３銀；工行（０１３９８）走高逾２巴仙，

報５﹒６銀；郵儲行（０１６５８）升２巴仙，報６﹒１銀。請請！



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