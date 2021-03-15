【新冠疫苗】陳肇始：如接種率不理想或需收緊社交距離措施

《經濟通通訊社１５日專訊》食物及衛生局局長陳肇始表示，放寬社交距離措施後，疫情有

機會反彈，如果疫情繼續反覆，確診數字維持高位，加上疫苗接種率未如理想的話，政府無可避

免會考慮再次收緊社交距離措施後，甚至關閉部分處所。

她又提到，如果本港疫苗接種率不理想，其他地方未必積極恢復通關。政府會公開相關整體

人口、不同年齡組群的接種率數字、作為指標，期望令接種率盡快提升。（ｈｙ）

