【企業盈喜】友聯租賃料去年轉虧為盈賺最多４０００萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》友聯租賃（０１５６３）預期，截至２０２０年１２月３１日

止，純利介乎１０００萬元人民幣至４０００萬元人民幣，２０１９年同期則錄得淨虧損。

該集團指，預期淨利潤主要是由於市場情況由疫情最嚴峻時期逐漸好轉，促進承租人及時還

款的能力，特別是醫療保健行業若干承租人，令公司就融資租賃應收款項作出整體減值撥備降低

所致。（ｈｙ）

