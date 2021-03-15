【企業盈警】環球大通投資（９０５）料去年虧損減少最多８５％

《經濟通通訊社１５日專訊》環球大通投資（００９０５）預期，截至２０２０年１２月
３１日止，年度虧損按年減少約７５％至８５％，２０１９年度錄得虧損約９１３０萬元。該減
少主要由於透過損益帳以公平值列帳之財務資產公平值變動產生之虧損減少。（ｈｙ）
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