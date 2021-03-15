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15/03/2021 18:28

【企業盈警】南華集團（４１３）料去年溢利大跌超過８０％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》南華集團（００４１３）預期，截至２０２０年１２月３１日
止年度溢利按年大跌超過８０％。
　　該集團指，溢利大跌主要由於２０１９年溢利主要源自中國瀋陽物業項目的投資部分的重大
公平值收益，去年無確認有關公平值收益；此外新冠疫情於年內亦對集團的玩具製造業務造成不
利影響。（ｈｙ）

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