《真知灼見－溫灼培》龐大財赤推升美１０年債息

《真知灼見》近期市場焦點均集中在美１０年債息的變化上，因為美１０年債息的變化不單

影響債市，還有股市及匯市，所以受關注程度極高。美國會否出現嚴重通脹這仍有待觀察，暫不

能確定（美國２月核心年通脹率只有１﹒３％）；但一點已可肯定是，截至２月底的過去５個月

財政年度的累積計算（美國財政部的財年是由１０月１日起計），美國政府的財赤已高達１﹒０

５萬億美元，按年增長６８％。而據美國國會預算局估計，到今年９月底的財年結束，美國財赤

將高達２﹒３萬億美元，而這尚未計算拜登政府的１﹒９萬億美元抗疫方案，及日後還可能推出

的基建方案。擔心龐大財赤會逼使美國財政部擴大發債不利於債價，所以近日所見投資者率先在

市場上拋售美債，這實在並非無道理。回觀上周五（１２日），美國１０年債息曾高見１﹒６４

２０％，是過去一年最高水平，今早報１﹒６１７７％。大家須關注本周聯儲局的議息會議，看

聯儲局除了用上口術外，還會否作出實際行動買長債以壓低長債息率。聯儲局的議息公布將於本

周四（１８日），本港時間凌晨２：００公布議息結果。



＊關注聯儲對ＳＬＲ取向＊



本周除了聯儲局議息會外，還有另一因素要關注，就是聯儲局對「法定資本要求」

（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ ｌｅｖｅｒａｇｅ ｒａｔｉｏ－ＳＬＲ）的取向。回憶於去

年４月份，由於面對嚴峻疫情，聯儲局放寬了大型銀行在這方面的要求，使大型銀行可購買更多

美債，但這寬解將於３月底結束。聯儲局一直未有提出會延長有關安排。現市場關注於本周議息

會上，聯儲局會否給予市場答案。可想象，如該方案不延長，大型銀行便可能要減持美債，使美

債息有進一步攀升可能。所以這點大家宜多關注。



＊英、日央行本周議息＊



本周要留意的因素又何止聯儲局議息會，還有周四的英倫銀行及本周五（１９日）的日本央

行的議息會議。先看英國，面對封城關係，英國今年首季ＧＤＰ有機會收縮４％，料英倫銀行有

機會進一步寬鬆其貨幣政策，但不會在本周，而是有待５月份的議息會議，待英倫銀行的經濟預

測報告公開後才一併落實貨幣政策方案。

日本方面，近期不斷有聲音指日央行有意把其１０年債息的波幅範圍廣闊，相信這正是日央

行本周要探討的議題。一點必須理解，日央行一直承諾要把日本１０年國債的孳息率保持於零水

平，但卻容許其有一個很窄的波幅範圍；因應近期美１０年債息不斷抽高，對日本１０年債息同

時帶來推升作用，解釋了為何日央行要研究是否容許其１０年債息波幅範圍廣闊的原因。如日央

行宣布廣闊波幅範圍，提防可減低日圓下跌壓力。日圓現約處於１０９兌１美元水平。



＊留意全球支付貨幣數字＊



其他本周要留意的因素包括有周四《全球同業銀行金融通訊協會》（ＳＷＩＦＴ）的最新全

球支付貨幣數字。透過這數字我們可知到美元的領導地位最新變化。另外，周三（１７日）及周

四，日本及歐元區將分別公布２月及１月份的貿易收支數字也值得我們關注。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

