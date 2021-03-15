《保障全方位－左偉豪》「扣稅孖寶」知多點，保障、扣稅輕鬆兼享

《保障全方位》自願醫保（ＶＨＩＳ）及合資格延期年金保單（ＱＤＡＰ）自推出以來，一

直深受市民大眾歡迎，除因能夠為醫療需要及退休生活提供保障外，另一原因正是兩者供款皆可

享稅務扣減。２０２０╱２１課稅年度即將完結，相信不少讀者會把握最後機會，在３月３１日

稅季結束前投保，以趕上「尾班車」獲享稅務扣減。筆者在此簡單提醒大家在選擇兩項計劃時的

一些注意事項：



＊ＶＨＩＳ靈活計劃採「全額支付」賠償更全面，同時免受保障「空窗期」威脅＊



ＶＨＩＳ已經推出一段時間，相信不少讀者了解ＶＨＩＳ認可產品可分為標準計劃及靈活計

劃，其中靈活計劃條款不單彈性較高、並提供更高保障額及更多保障項目。市面上有個別獲獎的

靈活計劃更採用「全額支付＊」的賠償模式，大部分保障項目不設細項賠償限額，全額支付＊住

院及手術費用，而且涵蓋多項昂貴且治療時間長的治療，例如放射性治療、化療、標靶治療、免

疫治療及門診洗腎費用等，為受保人提供更全面的醫療保障，毋懼大小疾病的挑戰。

另外，ＶＨＩＳ亦保障「投保時未知的已有病症」。ＶＨＩＳ標準計劃對此類病症只會於保

單生效日的第２個保單年度開始，按年遞增合資格費用比率賠償。直至第４個保單年度起，受保

人才能按保障限額得到全數賠償。不過，上述提及的獲獎靈活計劃就由保單生效日起已保障「投

保時未知的已有疾症」，無需等候期，受保人不用擔心受到保障「空窗期」的威脅。



＊ＱＤＡＰ設「延長寬限期保障」可避免斷供，「腦退化症預支保障」減患者財政壓力＊



港人人均壽命愈來愈長，ＶＨＩＳ能夠照顧健康需要，而ＱＤＡＰ則能夠為市民提供退休保

障。至於如何選擇計劃，大家除了從供款期、回報率、年金開始年齡等因素著手考慮，亦可留意

計劃有否提供額外保障，真正照顧退休需要。

近年經濟環境不明朗，一旦在供款期內不幸遇上經濟困難以致未能繳付保費，可導致保單終

止繼而打亂整個退休計劃。因此，筆者建議讀者在選擇ＱＤＡＰ時，可以考慮計劃有否提供額外

保障以應付財務上的不時之需。市面上有合資格延期年金保單設有「延長寬限期保障」。假如受

保人在供款期內被裁員或解僱，失去穩定收入，即可向保險公司申請延長保費寬限期至最長

３６５日，避免因短暫的經濟困境而失去長遠的退休保障。

同時，有關計劃更提供「腦退化症預支保障」以應對腦退化症在港愈趨普遍的現象。若受保

人在供款期後，首次被診斷為患上嚴重腦退化症，將預先獲得一筆過身故保險賠償作為「腦退化

症預支保障」，適時幫助患者減輕財政壓力。



＊保費供款可享扣稅優惠＊



最後，筆者提提大家，每名納稅人於每個課稅年度就ＶＨＩＳ（不包括指明親屬）及

ＱＤＡＰ保費，可享有最高６８０００元之稅務扣減。以現時累進稅率的最高稅率１７％計算，

每名納稅人每年最多可以節省１１５６０元的稅款＃。不過，大家在研究計劃所獲得之扣稅優惠

的同時，不要忽略計劃的保障範圍、條款及細則等基本因素，為自己揀選最合適的計劃。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

＊全額支付是指合資格費用及其他費用於扣除餘下的自付費（如有）後的實際金額，並受保單合

約列明的每年保障限額、終身保障限額及其他條件所規限。 精神科治療及醫療裝置並不包括在

內。

＃有關稅項扣除的資格或稅務查詢，請瀏覽稅務局網頁或直接與稅務局聯絡。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》

