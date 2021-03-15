《豐碩成果－盧穗欣》債息上升帶來的契機

《豐碩成果》恆生指數由２月中開始反覆下挫，股市出現調整，主要受到美國國債孳息上升

所拖累。投資者憂慮美國通脹隨著經濟加快復甦升溫，令聯儲局的貨幣政策傾向收緊，觸發投資

者對股市估值偏高的憂慮，年初急升的科技股更成為沽售對象。



＊美債息仍處歷史低位＊



我們認為隨著新冠疫苗陸續推出市場，疫情放緩下經濟復甦加速、餐飲、娛樂、旅遊等行業

逐漸重啟，加上美國的財政刺激政策，以及商品價格趨升，將令短期通脹上升的可能性加大。但

正如美國聯儲局主席鮑威爾上月底出席聽證會時指出，經濟復甦仍然不平衡，遠未達致目標，故

目前的寬鬆貨幣政策、購債計劃未有任何改變。何況，目前美國１０年期國債孳息水平，即使重

上２厘關口，仍處於歷史偏低水平。



＊策略性部署「價值型」投資＊



我們認為環球寬鬆貨幣環境暫時不變下，投資市場前景仍然審慎樂觀。惟短期通脹預期升溫

，將無可避免市場資金重新調配，由「增長型」轉而追求「價值型」投資。新舊經濟的板塊輪動

將更頻密，投資者應適時捕捉板塊的輪動機會，進行策略性配置。



＊中國投資市場前景可觀＊



中國市場由於經濟率先復甦，加上相較歐美等發達經濟體系，貨幣政策相對平穩，令市場投

資前景仍然相對樂觀。中國政府於剛召開的人大會議（兩會）當中提及，政府於「十四五規劃」

綱領下重申「雙循環」策略，把內需和產業創新、升級作為推動經濟發展的主要動力，建立經濟

的國內大循環（「內循環」），同時保持外國市場和投資者作為經濟增長的第二引擎（「外循環

」）。

內需成為未來五年的重點發展行業，以本地消費帶動產業鏈需求，內需龍頭企業包括白酒、

乳業、運動用品估計最能受惠於中產消費升級。另外，為配合２０６０年「碳中和」的目標，總

理李克強的政府工作報告中，綠色能源應用亦多有著墨，可留意有關投資機會。如上文指出，新

舊經濟板塊輪動加快，舊經濟如石油、航空、內房等行業估值吸引，隨著疫情退卻，可考慮伺機

買入。至於近期被受沽壓的新經濟行業股份，我們認為中國的電子商貿滲透率較其他國家為低，

預計至２０２３年仍只達３６％，擁有相當龐大的發展空間，具備長期投資價值，投資者可作中

長線部署。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

