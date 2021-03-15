小米領跑金融股撐市，港股反覆收升９４點，科指挫逾２％

《經濟通通訊社１５日專訊》十年期美國國債率孳息率逼近１﹒６４厘，創一年來最高水平

，科技股受壓，同時市場憧憬美國經濟強勁復甦，美股上周五三大指數個別發展。港股高開

１８４點，受惠中國消費數據勝預期，舊經濟股，尤其是內銀造好，恆指升幅一度擴大至４３９

點報２９１７８點。美國法院暫時叫停針對小米（０１８１０）的投資禁令，小米領跑藍籌及科

指成分股，最高升逾１２％；惟中國監管機構可能要求騰訊（００７００）成立一間金融控股公

司的消息，拖累科指重磅股上周五美股╱ＡＤＲ表現。恆指今日表現反覆，最多倒跌１２６點；

收報２８８３３點，升９４點或０﹒３３％，主板成交１９３６﹒８３億元。國指報１１１４４

點，跌２８點或０﹒２６％。科指報８２６４點，跌１９２點或２﹒２７％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）升４﹒１７％，報１００元；匯控（００００５）升

１﹒６４％，報４６﹒５元。

Ａ股兩市走低，上證綜指報３４１９點，跌３３點或０﹒９６％；深證成指報１３５２０點

，跌３７６點或２﹒７１％，總成交８０６９﹒９３億人幣，少逾１﹒２％。



＊中國年內將制訂網絡交易平台責任清單，京東走低逾６％＊



美國國債率孳息率高企，加上中國監管機構對科技巨擘業務的連番審查，拖累阿里巴巴

（０９９８８）、騰訊（００７００）和京東（０９６１８）上周五美股╱ＡＤＲ下挫。市場監

管總局表示，今年將制訂網絡交易平台責任清單，加強對平台企業履行主體責任的監管，完善電

子商務法配套制度措施，細化規範網絡交易行為等。阿里巴巴跌２﹒０４％，報２２１﹒４元；

騰訊挫３﹒４６％，報６２８元；京東走低６﹒１７％，報３２２﹒２元；美團跌４﹒７４％，

報３１７﹒２元。小米獲哥倫比亞特區地方法院暫停把其認定為中國涉軍企業的行政命令，將繼

續請求法院最終判決投資禁令無效，收漲７﹒０３％，報２４﹒３５元，為本日表現最佳藍籌。



＊中國航空業力爭客運量恢復至疫情前九成，航空股大漲＊



今年首２月社會消費品零售總額增３３﹒８％，工業增加值增３５﹒１％，增長均勝市場預

期。發言人表示，今年首季經濟在低基數效應下很可能按年大幅回升。內銀股造好，建行

（００９３９）走高３﹒２８％，報６﹒６１元；工行（０１３９８）升２﹒１９％，報５﹒６

元；中行（０３９８８）揚２﹒１１％，報２﹒９１元；交通銀行（０３３２８）升１﹒０９％

，報４﹒６２元。

中國２月民航旅客運輸量２３９４﹒８萬人次，按年增１﹒９倍。民航局指行業將力爭全年

運輸總規模恢復至疫情前８０％以上，旅客運輸量恢復至疫情前９０％左右。航運股造好，南航

（０１０５５）漲９﹒４５％，報６﹒１４元；東航（００６７０）升６﹒８３％，報３﹒９１

元；國航（００７５３）升６﹒６４％，報７﹒０７元；國泰（００２９３）升２﹒７２％，報

７﹒５６元。

恆指季檢結果上周五收市後生效，龍湖（００９６０）、阿里健康（００２４１）、海底撈

（０６８６２）獲納入恆指，新貴隨市向下，分別跌２﹒１４％，報４８﹒１元；跌１﹒６７％

，報２３﹒５元；跌４﹒３４％，報５５﹒０５元。（ｎｓ）

