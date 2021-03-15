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即市新聞

15/03/2021 11:21

《每周華語－黃溢華》鬥「牛」、通脹？通縮？「ＱＥ」與香江

　　《每周華語》下棋必可分勝負乎？不一定！因為下棋的棋盤若很大很大且雙方「良性」互動
，那麼下棋再花更長時間，也不一定可分勝負。地緣政局，只要持份者不「硬」來，急於求有「
結果」，很多不幸的事情可以克服╱避色），世上無「無限」的棋盤，但無不可以解決的困難。
　
　　全球股市高位反覆，「ＱＥ」十多年，超低息甚而負息，不少板塊破頂上升。牛氣衝天，全
球疫情仍未真正克服，但有好的開始，今年下半年只要疫苗收效，經濟企業有機會「谷底」反彈
。２０２０年經濟急速下滑之後，基數低，只要有好消息，股市於現水平仍有好的支持力。近年
的「牛」市，有別１９７０╱１９９０年代等等所見的「牛」市！「ＱＥ」力撐之下，股市「鬥
士」多的是，鬥牛勇士所用的「布」，紅色也，而「紅布」乃「ＱＥ」。全球央行「ＱＥ」，且
各國政府大力以財政方案支持，美財長指美國經濟將見強力反彈云云。
　
　　西班牙鬥牛文化，已被認為殘忍，因而近十年已被不同西班牙地區取消。但鬥牛等等文化，
亦確代表某些民族的歷史，鬥牛場不一定由鬥牛勇士主導，一時大意、失手，鬥牛勇士可失去性
命，人群被狂牛追逐，不時有意外。央行乃「鬥牛勇士」：股市不只有新科技板塊，亦有央行「
鬥牛」：「紅布」即「ＱＥ」，使狂牛更狂，但狂牛的生命卻必在鬥牛場結束，不只「殘忍」
，且央行「ＱＥ」「紅布」，使市場在無真正支持之下，失去「常性」！因而狂牛一旦更「狂」
，央行鬥牛反被股市狂牛「鬥贏」，此時股市狂牛失控上升，後果可以極為災難性。
　
　　「Ｂｕｌｌｓ　＆　Ｂｕｌｌ　Ｆｉｇｈｔｉｎｇ」（作者Ｊ．Ｌ．Ａｃｑｕａｒｏｎｉ，
１９６１年）一書，於半世紀之前出版，有十分清晰的鬥牛文化討論，於６０頁╱１２１頁圖文
並茂，讀者可清楚了解鬥牛細節。１２２╱１２４頁亦有列明１９６０年代鬥牛的地點及表演時
間。半世紀之後，鬥牛不見了，但「ＱＥ」「鬥牛」卻自２００８年上場。伯南克╱現任財長耶
倫乃「鬥牛勇士」！股市狂牛一旦失控，全球市場必會出現巨大的波動。上周日本「３１１」大
地震十年了，但「ＱＥ」的大地震可能突然發生乎？！不知道。
　
　　耶倫暗地「炒」通脹預期上升，如果打疫苗成功，又病毒「不」劇變了，那麼經濟大力反彈
，油價商品價格大升、通脹短期可回升，債券息率回升，央行可「加息」：美元回升，金價也可
回升乎？！耶倫「左」「右」手同時出擊，財赤已壓不下，放手全力「ＱＥ」及用財政方案，救
通脹！否則「狂牛」一旦救不了，太早失去「性命」：股市不升反下滑╱回吐，那麼耶倫及其他
大中小國也全都是輸家了。現實上，「鬥牛」乃尊重「狂牛」生命的「鬥」！鬥牛勇士要狂牛有
尊嚴地失去生命！今天市場「紅布」，不可以錯手使股市「狂牛」不當時刻失去升勢。息率回升
不一定是壞事，但上升太急，股市及資產價格殺傷力太大了。「通脹」預期升溫，才可以「力壓
」通縮最終浮現。今時今日，下半年疫苗有效否？大致有更為清晰的形勢。一旦正面，「紅布」
「ＱＥ」等可「收」可「放」，「鬥牛」不是「殺牛」！而是使「狂牛」上演更好的市場穩定性
。股市上升太急、太急，「牛氣」衝擊之下，資金不斷流入，而股市資金極多，又多了更多的新
的板塊，因而全球股市╱債市及樓市均「牛氣」衝天：息率上升，不代表「狂牛」必「死」，企
業營利，全球經濟，疫情控制均極為重要。鬥牛場，狂牛生命結束。股市「狂牛」也有終結的一
刻，但不可以突然失去升勢，否則後果不可收拾。央行「ＱＥ」「紅布」！各央行鬥牛勇士有必
要力保鬥牛場的秩序。
　
　　通脹╱通縮於「一半一半」機會之中徘徊。耶倫全力「谷」通脹預期，又要息率上升不太急
，亦要放出「正」能量！香江電影「勁」，「英雄本色」，亦見「鬥牛」的「本色」。牛隻入了
鬥牛場，結束生命只是時間的問題。香江多代人的努力，也是在「鬥牛場」中與「鬥牛者」的互
動。鬥牛結局十分之不幸，狂牛必「死」「乎？！」。「鬥」者，可化為「不鬥」為「正向互動
」，那麼政經牛氣可維持，在「鬥牛場」上演大家都「合皮」的表演：政經發展、全球地緣，不
「在」鬥牛場，而是在一個很大限大棋盤之中下棋。
　
　　「英雄本色」結局慘，當時各主角╱導演╱監制都是一流人才，力爭上游，各人由人生「谷
底」以「英雄本色」回勇！再戰狂潮，此乃香江多代人的努力本質。目下面對多方面的衝擊，即
使下半面形勢不太利好，亦要有於「無限大的棋盤下棋」的勇氣，而央行╱政府「鬥牛」也，不
可有失，否則一旦失控，股市「狂牛」失去性命，通縮便會全球出現。通縮比通脹更為可怕！通
脹╱加息，狂牛仍可越戰越勇，若下半年「ＱＥ」太早失效，疫苗不見好的全球效果，那怕中國
有「十」巴仙正增長，也不可能力挽狂瀾：股市「鬥牛」，此「牛」不可「死」。

　　世局「變、變、變」，而病毒也在「變、變、變」！２００８╱２０１２年，Ｇ２０極為重
要，今天又返回Ｇ７及中╱俄等國的「組合」互動乎？步入仍不清晰的地緣局勢，對全球都不利
。股市不可能只升不下跌，但今天的「牛」市有別近幾十年的股市「狂牛」。「ＱＥ」也好、「
通縮」也好，均不是好的東西，但「ＱＥ」至今救了經濟也！

《資深市場人士　黃溢華》

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