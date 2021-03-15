《地產人眼－黃漢成》「躍動港島南」為香港經濟增添動力

《地產人眼》隨著社會的進步發展，舊有的社區建設未必能符合城市發展的需要，早年政府

提出的「起動九龍東」計劃，就是希望藉政府的重新規劃及推動，加快九龍東轉型成為另一個核

心商業區，以支持香港經濟的增長，並提升香港在國際舞台上的競爭力。



而因應港島北早已面臨發展的飽和點，去年特首於施政報告中，提出「躍動港島南」計劃，

希望透過政府這有形之手，具效益地重新規劃港島南區的土地、設施及各樣資源，致力把港島南

區打造成充滿活力與創意的地區，既適宜工作和居住，亦不乏消閒玩樂的設施與景點，當中包括

制訂海洋公園的重生方案、活化珍寶海鮮舫與及將香港仔一帶打造成具漁村風貌的旅遊景點，而

透過活化工廈政策，加快重建或改裝黃竹坑舊式工廈，更是「躍動港島南」其中一個極重要的項

目。



６０年代初，黃竹坑曾是香港主要的輕工業區，為香港正值起飛的經濟貢獻良多，但隨著香

港社會轉型，大量工業生產北移國內，黃竹坑的工業區地位亦漸漸褪色，自港鐵南港島線通車後

，黃竹坑與金鐘僅為兩個港鐵站之距，交通往來大為便捷，事實上，黃竹坑區近年亦逐漸變天，

區內不少酒店及新式工商物業陸續落成，商貿氣氛日漸轉濃，政府如欲加快活化黃竹坑工業區，

可嘗試以破格思維，為區內工廈活化提供更多的優惠條款，加強業主重建或改建旗下工廈的誘因

，日後港鐵南港島線西段通車，黃竹坑勢成南港島的交通網絡樞紐，商住發展潛力更是無可限量

，只要充分發揮黃竹坑區的優勢而善加轉型，整個港島南區定能躍動起來，並為香港經濟注入新

動力。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

