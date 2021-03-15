《微言－林志隆》香港沒死，「一國兩制」也沒死

《微言》人大通過修改香港選舉制度，香港愛國組織又設街站收集簽名，力挺國家的舉措，

場景似曾相識。美國與她的盟友不斷指摘中國政府違反承諾，關心香港人的那份情誼比關心自家

肺炎疫情還要深刻；曾經承認「九二共識」的台灣馬英九宣告「一國兩制」死亡，馬是「香港人

」，比歐美人士更有資格評論香港事務，但評論不中肯，那是政治立場使然。



「愛國者治港」是身份的篩選，好比移民需要提供「無案底」證明，或美國總統必須要美國

出生的人一樣，理據淺易，毋須解釋。



回想九七回歸之前，中英談判香港前途時，中方不斷重申香港不可成為顛覆國家的基地，他

們老早就看到香港是「廟小妖風大」；回歸後，花和尚繼續飲酒食肉，想不到一宗港人在台灣犯

下的謀殺案，港府期望訂立引渡條例，了結案件，卻被花和尚無限上綱，幾乎要把廟也給燒毀。



中國政府最終引入港區國安法，其實是理所當然，不是出人意表之舉。退休法官胡國興當年

競選行政長官時，就表態支持《基本法》第２３條立法，他當時提醒香港人，香港自行立法，比

引入內地法律（他清清楚楚說，就是國安法）更好，但沒人理會，能記得這件事的人，是真正關

心香港的人。



「一國兩制」一直完好，沒有死；唯獨選舉規則變了，這可能是超過半數香港人感到不悅之

處，但那是迫不得已之舉；前年在港發生的一切，如果任由其繼續發展下去，香港今天或已不是

中國的領土了，這個變化比選舉規則改變要嚴重多了，中國政府的寬容度已是全球之冠；我們比

較一下美國總統特朗普今年１月６日發起的國會暴亂，當時國會議長彷彿就接管了政權（在國會

前面的廣場向軍隊訓話），凶悍如特朗普也只敢藏頭露尾，說明了美國也好、中國也好，國家一

旦出現動盪局面，就要果斷出手，否則不堪設想。



香港常被描述為一隻能生金蛋的鵝，這隻鵝一直是中國在餵養的，那會把鵝殺掉；九七回歸

時，就有不少人在唱說「香港已死」的調子，事實證明香港不但不會死，只會更好。對這方水土

還存一點感情的人，應該為香港的新機遇感到欣喜。香港的前途，絕對不是「普選」兩個字就可

以概括；香港的種種民生問題，也不是「普選」兩個字就可以完全解決。完善香港選舉制度後，

港府的施政可謂清除了一大障礙，今後就看這班港英年代留下的治港班子的真本事了。此外，各

方人才也可能積極考慮參與社會事務。《評論員 林志隆》

