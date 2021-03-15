《鍾之日記》低基數令數據衝高，恒指上揚Ａ場仍跌

《鍾之日記》３月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



受２０２０年同期基數低、經濟延續恢復增長等因素影響下，內地首２月工業、投資和消費

同比增速全面衝高超過３０％，國家統計局公布１－２月工業增加值同比增３５﹒１％，高於市

場預期且創下紀錄最高；社會消費品零售總額同比增３３﹒８％，亦略高於預期，為１９９５年

１月以來最高。不過，１－２月固定資產投資遜預期，同比增長３５％，仍創２００４年４月以

來最高。盡管超低基數造成數據在一定程度上的失真，但強勁復甦的動力仍在繼續。統計局新聞

發言人劉愛華亦認為，扣除基數影響，主要指標增勢平穩，宏觀指標處於合理區間，對今年經濟

保持穩定恢復有基礎、有條件。



＊恆指反覆升，Ａ場難逃跌＊



經濟數據不俗，但滬深股市回穩三日後，今早科技股開市後快速插水，引發深市震盪，其後

白酒板塊帶頭一眾高估值明星股暴跌，拖累滬指午後亦錄得顯著跌幅，尾盤市況稍微轉穩，但大

局已定。總結全日滬綜指下跌０﹒９６％，報３４１９﹒９５點，午後一度失守三千四；深成指

急瀉２﹒７１％，創業板指更插水４﹒０９％，是２月中旬以來第１０個暴跌的交易日。兩市全

日成交８０７０億元人民幣，較上日（１２日）成交減１﹒２％。

香江魚缸，今早高開１８４點，受惠中國數據反映經濟延續恢復增長，恆指升幅一度擴大至

４３９點報２９１７８點，惟市場傳出騰訊（００７００）要面臨整改，股價拾級而下，恆指表

現反覆，一度倒跌１２６點，最終收報２８８３３點，升９４點或０﹒３３％，主板成交

１９３６﹒８３億元。騰訊收挫３﹒５％，報６２８元，成交居首有２２１﹒９９億元。



＊拜登任內首擴制裁華為中興，小米暫獲法院解禁令＊



中美高層官員本周將於阿拉斯加會晤，中方此前一直放風，暗示會晤是雙方「各讓一步」的

表現，但是外界對中美破冰並無太大期待。美國國家安全顧問沙利文日前表明，首階段貿易協議

及關稅問題並非本周會晤主題，中美雙方將討論香港、新疆及台灣問題，及日、印、澳三國的此

前表達過關注的議題，沙利文更強調，美方將確保技術不會被用作危害國家安全和價值觀，或意

味著美國不會放鬆對涉軍中資企業的調查或制裁。

與此同時，美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）宣布，將５家中資企業列入危害美國國家安全的

名單內，包括華為、中興通訊（００７６３）（深：００００６３）、海能達

（深：００２５８３）、海康威視（深：００２４１５）及大華股份（深：００２２３６），

ＦＣＣ的舉措明確，美國企業不可以通過政府資金向上述中資企業購買設備。中興通訊Ｈ股今日

跌４﹒８％，報１９﹒７６元。

一家歡喜一家愁，小米集團（０１８１０）公布，美國哥倫比亞特區地方法院頒發臨時禁令

，暫停美國政府把小米集團認定為中國涉軍企業的行政命令，解除美國投資者購買及持有其證券

的限制，臨時禁令立即生效。消息刺激小米集團（０１８１０）價升７％，為表現最好藍籌。



＊清明或迎小高峰，三大航突圍高飛＊



全球疫情依然嚴峻，不能外遊下，國內旅遊的需求因而發酵。據旅遊預訂平台「去哪兒」的

數據顯示，近日平台上關於清明小長假的機票酒店預訂已經開始，目前清明假期國內機票預訂量

已經接近２０１９年同期水平。

招商證券表示，國內航空出行需求快速恢復，預計清明、五一假期將迎來出行小高峰，關注

受益出行復甦的航空、鐵路等行業。

中國民航局公布２月民航旅客運輸量２３９４﹒８萬人次，同比增１８７％。２月份完成貨

郵運輸量４５﹒９萬噸，同比增長５５％。民航局指今年行業仍處於恢復增長期，總體來看，民

航行業穩的態勢沒有變；行業將力爭全年運輸總規模恢復至疫情前８０％以上，旅客運輸量恢復

至疫情前９０％左右，貨郵運輸量與疫情前基本持平，努力實現航空企業減虧增盈。

內地三大航今日突圍走強，南航（０１０５５）高見６﹒１９元，創２０１９年５月以來高

，全日飆９﹒５％；東航（００６７０）抽升６﹒８％，國航（００７５３）漲６﹒６％。此外

，國泰航空（００２９３）亦受帶動，收升２﹒７％。



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