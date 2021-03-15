【加碼調控】北京住建委：研定地塊房價上限，建「房地聯動」機制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京市住建委表示，將構建「房地聯動、

一地一策」機制，將房價引導前置到土地出讓環節，研定各地塊房價上限，打通地價和房價，堅

決穩地價、穩房價、穩預期。

根據不同地塊具體情況，設定不同的土地競買或房屋銷售條件，如設定地價上限、競政府共

有產權份額、競建高品質住宅、競建人才公租房、競企業自持房屋比例、執行差異化稅收信貸優

惠政策、制定優先購房順序等，將房地產調控落實落細到每個地塊，並不斷豐富和完善政策工具

箱。



＊競買人須簽署房價知悉承諾書，以遏制非理性拿地行為＊



同時，將房價引導前置到土地出讓環節，以土地基准地價為基礎、結合各區域市場情況進行

測算。住建、規自部門、區政府和專家組成聯席會，共同研定各地塊房價上限，並在土地出讓環

節告知競買人，競買人須簽署房價知悉承諾書。通過打通地價和房價，實現聯動引導，遏制非理

性拿地行為。

住建委表示，積極引導多主體、多途徑的多元化實施模式改革，綜合利用現有土地一級開發

、集體土地入市、存量資源改造、閒置房屋盤活等方式拓寬供應渠道，保障好群眾住房需求，盡

最大努力幫助新市民、青年人等緩解住房困難。

北京市住建委稱，今年多主體、多渠道增加有效供應，擴大保障性租賃住房覆蓋面。計劃安

排租賃住宅用地３００公頃，其中集租房、公租房各１５０公頃，較２０２０年分別增加１００

公頃、７０公頃。

