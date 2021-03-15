【加碼調控】人行上海總部：防範消費貸、經營貸違規流入樓市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》人行上海總部上周五（１２日）公布，近

日已向轄內金融機構發布《２０２１年上海信貸政策指引》，圍繞加強小微民營企業金融服務、

落實房地產調控措施、支持重點產業和重點區域發展、推進城鄉融合與鄉村振興、做好薄弱環節

和重點領域金融服務等重點任務，提出１６個方面具體工作指引，引導轄內金融機構進一步優化

信貸結構。

《指引》提出，２０２１年，轄內金融機構要持續提升小微、民營企業金融服務能力；加強

對科技創新、製造業和綠色低碳產業的金融支持；積極服務長三角高質量一體化發展國家戰略實

施，支持臨港新片區重點產業發展，發揮Ｇ６０科創走廊區域合作平台作用，加強產融對接；繼

續服務好鄉村振興戰略實施，加大對各類創業人群支持力度，進一步完善民生金融服務。

在落實房地產調控政策方面，《指引》強調，金融機構要合理控制房地產貸款增速和佔比，

嚴格執行差別化住房信貸政策，優先支持首套剛需自住購房需求，加強個人住房貸款管理，嚴格

審查貸款人個人信息的真實性，切實防範消費貸款、經營性貸款違規流入房地產市場。

