【人行操作】分析：人行續傳遞中性基調，料次季ＭＬＦ加量操作

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日提前續做中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，等額對

沖本月ＭＬＦ到期量。此外，人行已連續１１天開展１００億元的逆回購，續刷等量操作的最長

紀錄。

外電引述分析稱，後續資金面雖面臨稅期高峰、債券繳款及季末監管考核等多重擾動，但本

月財政投放較集中，且月內普惠金融定向降準動態考核有望落地，從而部分緩解銀行中長期流動

性壓力，故人行公開市場依然克制性操作，仍傳遞出穩健中性的政策基調。

華泰證券固收團隊分析認為，得益於財政資金投放，近期資金面相對寬鬆。從歷史經驗來看

，３月歷來是財政支出大月，此外去年發行的專項債資金可能存在部分截留，在新增專項債發行

之前地方政府也有加大支出的動力。在狹義流動性偏鬆的背景下，ＭＬＦ沒有加量投放的必要，

這也繼續傳遞出了貨幣政策中性信號。



＊中信証券明明：第二季ＭＬＦ或加量操作＊



中信証券固定收益首席分析師明明亦表示，ＭＬＦ操作符合市場預期，完美對沖到期。３月

流動性供給比較充裕，過了月中後，財政投放會比較集中，供需比較溫和，資金面會保持平穩運

行。明明預料，第二季ＭＬＦ可能會適當加量操作，以對沖地方債發行。（ａｃ）

