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即市新聞

15/03/2021 11:28

《股林淘金－林家亨》美股情緒回穩，百度（０９８８８）二次上市

　　《股林淘金》上周科技股大多低開高走，盤中能夠收復失地，可見機構投資者及市場對科技
板塊後市仍抱樂觀狀態。上周五（１２日）低開主要原因仍是因為美債孳息率突飆升上
１﹒６４２％以上，回到疫情前的水平。但跌勢相對上一波跌勢平穩，以Ｔｅｓｌａ為例，３月
２日至８日的股價均每天都低開低走，並每天均以平均４％的跌浪下跌，但上周五，低開高走收
盤只是微跌０﹒８４％。投資者可以以此為市場已經逐步消化債息的影響，並逐步開始重新建倉
，相信美股已經逐步回穩。
　
　　百度（０９８８８）將在香港第二上市，在美國上市至今接近１６年，由當初的招股價
２７﹒００元，升至３５４﹒８２元，升超過１３倍，差不多每年翻一倍，可見其實業前景均受
外國投資者的支持。２０１０年起，百度更加捕捉先機，投資ＡＩ計算，以便提升搜尋引擎核心
業務，並以ＡＩ技術為基礎開發了「百度大腦」開發新ＡＩ業務，成為國內以至國外首屈一指的
ＡＩ開發平台。截至２０２０年１２月３１日，按開發者數目計，百度開放式ＡＩ平台擁有超過
２６５萬名開發者，是中國最大的開放式ＡＩ平台。龐大的開發使用群是平台使用率的提升重點
，作為中國最大的開放式ＡＩ平台，百度在中國的業務是難以取代。投資者可以考慮以現金認購
，料將來大機會成為各大亞洲或全球指數的成分股，對股價有提振作用，並且投資者可以設８％
止蝕價。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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