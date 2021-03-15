《股林淘金－林家亨》美股情緒回穩，百度（０９８８８）二次上市

《股林淘金》上周科技股大多低開高走，盤中能夠收復失地，可見機構投資者及市場對科技

板塊後市仍抱樂觀狀態。上周五（１２日）低開主要原因仍是因為美債孳息率突飆升上

１﹒６４２％以上，回到疫情前的水平。但跌勢相對上一波跌勢平穩，以Ｔｅｓｌａ為例，３月

２日至８日的股價均每天都低開低走，並每天均以平均４％的跌浪下跌，但上周五，低開高走收

盤只是微跌０﹒８４％。投資者可以以此為市場已經逐步消化債息的影響，並逐步開始重新建倉

，相信美股已經逐步回穩。



百度（０９８８８）將在香港第二上市，在美國上市至今接近１６年，由當初的招股價

２７﹒００元，升至３５４﹒８２元，升超過１３倍，差不多每年翻一倍，可見其實業前景均受

外國投資者的支持。２０１０年起，百度更加捕捉先機，投資ＡＩ計算，以便提升搜尋引擎核心

業務，並以ＡＩ技術為基礎開發了「百度大腦」開發新ＡＩ業務，成為國內以至國外首屈一指的

ＡＩ開發平台。截至２０２０年１２月３１日，按開發者數目計，百度開放式ＡＩ平台擁有超過

２６５萬名開發者，是中國最大的開放式ＡＩ平台。龐大的開發使用群是平台使用率的提升重點

，作為中國最大的開放式ＡＩ平台，百度在中國的業務是難以取代。投資者可以考慮以現金認購

，料將來大機會成為各大亞洲或全球指數的成分股，對股價有提振作用，並且投資者可以設８％

止蝕價。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

