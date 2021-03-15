【聚焦人幣】人幣即期升幅大縮，全日微升５點報６﹒５０３１

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８６點報

６﹒４９５０，全日在６﹒４９２０至６﹒５１０６之間波動，最終收報６﹒５０３１僅升５點

。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）走低，目前跌１１９點子，報６﹒５０５３。

交易員稱，月中客盤略偏購匯，而美債收益率變化繼續主導美元走向，市場更關注美國聯儲

利率決議及鮑威爾講話和中美對話，在此之前人民幣或圍繞６﹒５寬幅震盪。他們並指出，今日

央行開展ＭＬＦ操作僅完全對沖本月到期量，不過美國繼續推進大規模寬鬆政策，境內一年期美

元隱含利率跌破０﹒４％關口，使得擬合的中美利差繼續擴大，這也助力境內一年期掉期點上行

至三個半月新高。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，在經濟復蘇和通脹上行的作用下，美元的

角色定位仍然是避險貨幣，很難走出趨勢性上行的行情。而本周美國聯儲會議中，如何安撫市場

情緒並穩定長期國債收益率成了本次美國聯儲會議最大的難點。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５０１０，較上個交易日跌１６５點子，

終結連續三日走升，個交易日報６﹒４８４５。（ｊｔ）

