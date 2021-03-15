  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2021 16:41

【聚焦人幣】人幣即期升幅大縮，全日微升５點報６﹒５０３１

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８６點報
６﹒４９５０，全日在６﹒４９２０至６﹒５１０６之間波動，最終收報６﹒５０３１僅升５點

　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）走低，目前跌１１９點子，報６﹒５０５３。
　　交易員稱，月中客盤略偏購匯，而美債收益率變化繼續主導美元走向，市場更關注美國聯儲
利率決議及鮑威爾講話和中美對話，在此之前人民幣或圍繞６﹒５寬幅震盪。他們並指出，今日
央行開展ＭＬＦ操作僅完全對沖本月到期量，不過美國繼續推進大規模寬鬆政策，境內一年期美
元隱含利率跌破０﹒４％關口，使得擬合的中美利差繼續擴大，這也助力境內一年期掉期點上行
至三個半月新高。
　　招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，在經濟復蘇和通脹上行的作用下，美元的
角色定位仍然是避險貨幣，很難走出趨勢性上行的行情。而本周美國聯儲會議中，如何安撫市場
情緒並穩定長期國債收益率成了本次美國聯儲會議最大的難點。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５０１０，較上個交易日跌１６５點子，
終結連續三日走升，個交易日報６﹒４８４５。（ｊｔ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/03/2021
【內航高飛】憧憬復甦內航跑出　何啟俊:東航趨勢向好現價可吼
FOCUS15/03/2021
【FOCUS】消費衝高藏暗湧　年輕勢力主未來贏家
香港要聞15/03/2021
【新冠肺炎】健身群組爆疫　政府封半山豪宅　帝景園兩人確診
開市Good Morning15/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：小米首級阻力位看26元
香港政情12/03/2021
【選舉改革】董建華：中央完善選舉制度令港由亂到治、由治到興
財經熱話12/03/2021
債息高企北水出逃　恒指挫358點　科指跌2%跑輸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>