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15/03/2021 08:24

【大國博弈】美國指華為、中興等５間中企威脅美國家安全

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）將內地５家企業列入危害美國
國家安全的名單內，包括華為、中興通訊（００７６３）（深：００００６３）、海能達
（深：００２５８３）、海康威視（深：００２１５）及大華股份（深：００２２３６）。
ＦＣＣ的舉措明確，美國企業不可以通過政府資金向上述中資企業購買設備。
　　ＦＣＣ聲明指，這份清單提供有意義的指引，確保美國在建設下一代網絡時不會重蹈覆轍，
使用威脅美國國家安全的設備或服務。
　　另外，上周有傳美國商務部本周修訂向華為出售產品的許可證，進一步限制了相關企業向華
為提供可用於５Ｇ設備的產品，是美國總統拜登上任以來對華為作出的第一個大動作。

＊安全顧問：貿易協議料不是中美本周會晤核心＊

　　此外，美國國家安全顧問沙利文（Ｊａｋｅ　Ｓｕｌｌｉｖａｎ）表示，美國官員即將會見
北京高級別外交官時，將對中國在香港的行動以及涉及技術的安全風險表示擔憂。中美第一階段
貿易協議預計不會是會晤的核心問題。華盛頓將傳達的信息是：美國計劃採取步驟，確保其技術
不會以不利於美國安全或價值觀的方式被利用。（ｅｙ）

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