【加碼調控】深圳嚴打造假買房，違規者或被移送公安機關處理

《經濟通通訊社１５日專訊》深圳市住房和建設局今日發布《深圳市住房和建設局關於進一

步加強我市商品住房購房資格審查和管理的通知》。通知指出，對於弄虛作假、隱瞞真實情況，

或提供虛假證明材料等方式申購商品住房者，深圳有關部門將對此類違法違規失信行為進行聯合

懲戒，涉嫌違反治安管理法律法規的，依法移送公安機關處理。（ｗｌ）

