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15/03/2021 17:04

【大國博弈】五間中企遭美國認定威脅國安，中方籲停止無理打壓

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）將內地５家企業列入危害美國
國家安全的名單內，包括華為、中興通訊（００７６３）（深：００００６３）、海能達
（深：００２５８３）、海康威視（深：００２４１５）及大華股份（深：００２２３６）。在
北京，中國外交部發言人趙立堅今日回應表示，美方的做法毫無事實依據，也毫無道理。美國政
府為了維護美國科技壟斷和霸權地位，泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高
科技企業，這是對美方一貫標榜的市場經濟原則的完全否定，也戳穿了美方所謂公平競爭的虛偽
面目。
　　趙立堅稱，美國利用其先進科技優勢，通過安裝後門等方式，對包括盟友在內的世界其他各
國進行大規模無差別的竊聽竊密。美國是地地道道的竊聽帝國、竊密帝國、黑客帝國。我們希望
美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業經營投資提供公平、開放、公正、非歧視的營商環
境。
　　ＦＣＣ聲明指，這份清單提供有意義的指引，確保美國在建設下一代網絡時不會重蹈覆轍，
使用威脅美國國家安全的設備或服務。ＦＣＣ的舉措明確，美國企業不可以通過政府資金向上述
中資企業購買設備。（ｗｌ）

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