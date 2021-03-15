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15/03/2021 10:02

【聚焦數據】內地首２月工業增加值增３５﹒１％，超預期


　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１　２月份，規模以上工業增加值同比實際
增長３５﹒１％，大幅超過市場預期的增３％；比２０１９年１　２月份增長１６﹒９％，兩年
平均增長８﹒１％。
　　從環比看，２月份，規模以上工業增加值比上月增長０﹒６９％。
　　１　２月份，採礦業增加值同比增長１７﹒５％；製造業增長３９﹒５％；電力、熱力、燃
氣及水生產和供應業增長１９﹒８％。　　　　　
　　分經濟類型看，１　２月份，國有控股企業增加值同比增長２３﹒０％；股份制企業增長
３４﹒２％，外商及港澳台商投資企業增長４１﹒４％；私營企業增長４３﹒８％。

＊汽車製造業增長７０﹒９％＊
　　　　　　　　　　　　
　　分行業看，１　２月份，４１個大類行業中有４０個行業增加值保持同比增長。農副食品加
工業增長２２﹒８％，紡織業增長３９﹒５％，化學原料和化學製品製造業增長３０﹒８％，非
金屬礦物製品業增長４４﹒８％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長２１﹒６％，有色金屬冶煉和
壓延加工業增長２２﹒７％，通用設備製造業增長６２﹒４％，專用設備製造業增長
５９﹒２％，汽車製造業增長７０﹒９％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長
４８﹒９％，電氣機械和器材製造業增長６９﹒４％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長
４８﹒５％，電力、熱力生產和供應業增長１９﹒６％。

＊新能源汽車產量增長近四倍＊

　　　分產品看，１　２月份，６１２種產品中有５６５種產品同比增長。鋼材２０９５３萬噸
，同比增長２３﹒６％；水泥２４１２９萬噸，增長６１﹒１％；十種有色金屬１０５６萬噸，
增長１０﹒６％；乙烯４７５萬噸，增長２６﹒７％；汽車３８５﹒５萬輛，增長
８９﹒９％，其中，新能源汽車３１﹒７萬輛，增長３９５﹒３％；發電量１２４２８億千瓦時
，增長１９﹒５％；原油加工量１１４２４萬噸，增長１５﹒０％。（ｗｌ）

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