【聚焦數據】內地首２月工業增加值增３５﹒１％，超預期



《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１ ２月份，規模以上工業增加值同比實際

增長３５﹒１％，大幅超過市場預期的增３％；比２０１９年１ ２月份增長１６﹒９％，兩年

平均增長８﹒１％。

從環比看，２月份，規模以上工業增加值比上月增長０﹒６９％。

１ ２月份，採礦業增加值同比增長１７﹒５％；製造業增長３９﹒５％；電力、熱力、燃

氣及水生產和供應業增長１９﹒８％。

分經濟類型看，１ ２月份，國有控股企業增加值同比增長２３﹒０％；股份制企業增長

３４﹒２％，外商及港澳台商投資企業增長４１﹒４％；私營企業增長４３﹒８％。



＊汽車製造業增長７０﹒９％＊



分行業看，１ ２月份，４１個大類行業中有４０個行業增加值保持同比增長。農副食品加

工業增長２２﹒８％，紡織業增長３９﹒５％，化學原料和化學製品製造業增長３０﹒８％，非

金屬礦物製品業增長４４﹒８％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長２１﹒６％，有色金屬冶煉和

壓延加工業增長２２﹒７％，通用設備製造業增長６２﹒４％，專用設備製造業增長

５９﹒２％，汽車製造業增長７０﹒９％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長

４８﹒９％，電氣機械和器材製造業增長６９﹒４％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長

４８﹒５％，電力、熱力生產和供應業增長１９﹒６％。



＊新能源汽車產量增長近四倍＊



分產品看，１ ２月份，６１２種產品中有５６５種產品同比增長。鋼材２０９５３萬噸

，同比增長２３﹒６％；水泥２４１２９萬噸，增長６１﹒１％；十種有色金屬１０５６萬噸，

增長１０﹒６％；乙烯４７５萬噸，增長２６﹒７％；汽車３８５﹒５萬輛，增長

８９﹒９％，其中，新能源汽車３１﹒７萬輛，增長３９５﹒３％；發電量１２４２８億千瓦時

，增長１９﹒５％；原油加工量１１４２４萬噸，增長１５﹒０％。（ｗｌ）

