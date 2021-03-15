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15/03/2021 10:04

【聚焦數據】內地首２月社會消費品零售總額增３３﹒８％略高預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，首２月社會消費品零售總額增３３﹒８％，
略高市場預期的增３２％，比２０１９年１　２月份增長６﹒４％；兩年平均增速為３﹒２％。
　　其中，除汽車以外的消費品零售額６３０７６億元人民幣，增長３０﹒４％，兩年平均增長
２﹒９％。扣除價格因素，２０２１年１　２月份社會消費品零售總額實際增長３４﹒３％，兩
年平均增長１﹒２％。
　　按經營單位所在地分，１　２月份，城鎮消費品零售額６０５５２億元（人民幣．下同），
同比增長３４﹒９％，兩年平均增長３﹒４％；鄉村消費品零售額９１８５億元，同比增長
２６﹒７％，兩年平均增長１﹒３％。
　　按消費類型分，１　２月份，商品零售６２６５１億元，同比增長３０﹒７％，兩年平均增
長３﹒８％；餐飲收入７０８５億元，同比增長６８﹒９％，兩年平均下降２﹒０％。

＊首二月全國網上零售同比增３２﹒５％＊

　　１　２月份，全國網上零售額１７５８７億元，同比增長３２﹒５％，兩年平均增長
１３﹒３％。其中，實物商品網上零售額１４４１２億元，同比增長３０﹒６％，兩年平均增長
１６﹒０％，佔社會消費品零售總額的比重為２０﹒７％；在實物商品網上零售額中，吃類、穿
類和用類商品分別增長４１﹒６％、４４﹒３％和２５﹒１％，兩年平均分別增長３３﹒８％、
８﹒７％和１６﹒０％。（ｗｌ）

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