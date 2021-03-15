【聚焦數據】內地首２月社會消費品零售總額增３３﹒８％略高預期

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，首２月社會消費品零售總額增３３﹒８％，

略高市場預期的增３２％，比２０１９年１ ２月份增長６﹒４％；兩年平均增速為３﹒２％。

其中，除汽車以外的消費品零售額６３０７６億元人民幣，增長３０﹒４％，兩年平均增長

２﹒９％。扣除價格因素，２０２１年１ ２月份社會消費品零售總額實際增長３４﹒３％，兩

年平均增長１﹒２％。

按經營單位所在地分，１ ２月份，城鎮消費品零售額６０５５２億元（人民幣．下同），

同比增長３４﹒９％，兩年平均增長３﹒４％；鄉村消費品零售額９１８５億元，同比增長

２６﹒７％，兩年平均增長１﹒３％。

按消費類型分，１ ２月份，商品零售６２６５１億元，同比增長３０﹒７％，兩年平均增

長３﹒８％；餐飲收入７０８５億元，同比增長６８﹒９％，兩年平均下降２﹒０％。



＊首二月全國網上零售同比增３２﹒５％＊



１ ２月份，全國網上零售額１７５８７億元，同比增長３２﹒５％，兩年平均增長

１３﹒３％。其中，實物商品網上零售額１４４１２億元，同比增長３０﹒６％，兩年平均增長

１６﹒０％，佔社會消費品零售總額的比重為２０﹒７％；在實物商品網上零售額中，吃類、穿

類和用類商品分別增長４１﹒６％、４４﹒３％和２５﹒１％，兩年平均分別增長３３﹒８％、

８﹒７％和１６﹒０％。（ｗｌ）

