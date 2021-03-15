【ＦＯＣＵＳ】消費衝高藏暗湧，年輕勢力主未來贏家

【ＦＯＣＵＳ】繼首２月出口表現錄２６年最勁後，低基數效應加持同期固定投資、工業生
產、消費零售增速錄火箭式衝高。位於供給端的汽車、集成電路等生產續火力全開，備受關注的
位於需求端的消費，３３﹒８％的同比增速雖略高預期，惟可一窺「後疫情」時期社交心理的餐
飲消費，仍陰影難去。
＊餐飲收入仍未收復疫前同期水平＊
國家統計局周一（１５日）公布，首２月，規模以上工業增加值按年增３５﹒１％（預期：
３０％）刷新紀錄，其中最搶眼當屬新能源汽車產量３１﹒７萬輛，已相當於去年全年產量的近
２２％。固定資產投資按年增３５％（預期：４０％），房地產開發投資絕對值、開發商購地均
現降溫。
疫後反彈一直滯後的社會消費品零售，首２月按年增３３﹒８％（預期：３２％）同錄
１９９５年１月來最高，惟經季節調整後環比縮水０﹒４％，餐飲收入７０８５億元（人民幣．
下同），仍未收復２０１９年同期的７２５１億元水平，拋開「就地過年」令家庭聚餐減少，或
同反映「後疫情」時期人們對社交戒心仍存。
從實物消費類別看，服裝鞋帽、針紡織品、家具裝潢類的消費續縮水；化妝品、金銀珠寶、
通訊器材類消費續蓬勃，結構結構演變指向佔中國人口約３０％的「千禧一代（通常指
２４歲－３９歲）」及佔人口約１７％的「Ｚ世代（通常指２４歲以下）」的消費新偏好。
＊關注「中國製造」及本土新品牌＊
較早時，抖音、微博掀起「在菜市場淘時裝」的潮流，各路網紅紛紛以用１００元置裝卻同
時穿出國際大牌訂製感為榮。而年輕人紛湧「閒魚」淘二手衫風潮，更吸引日本最大二手交易平
台Ｍｅｒｃａｒｉ本月宣布與阿里巴巴合作。
但衣食從簡並不妨礙新一代張揚自我，其中一大途徑即是資訊產品，因應此，以平價著稱的
Ｏｐｐｏ，上周亦推出高端旗艦機型Ｆｉｎｄ Ｘ３ Ｐｒｏ，配備四傳感器攝像頭設置並支持
５Ｇ連接。
大摩最新報告預計，中國的私人消費規模２０３０年料達１２﹒７萬億美元，看齊目前美國
的消費市場，而支出重點將是服務而非商品。另有行業觀察指，年輕人尤其關注「中國製造」產
品及本土新品牌。
以此角度看，疫後復甦續關注消費「馬車」的表現之外，年輕人的喜好或是辨識下一隻明星
股的指標之一。
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