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15/03/2021 10:11

《融天納地－溫天納》十四五啟動以平穩穩住

　　《融天納地》今年是「十四五」開局之年，兩會期間特別審議並通過《國民經濟和社會發展
第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標綱要草案》，工作報告亦同步介紹「十四五」時期主要
目標，當中包括：國家經濟運行保持在合理區間，各年度視情提出經濟增長預期目標，城鎮調查
失業率控制在５﹒５％以內。
　
＊宏觀政策將回歸到疫前常態化安排，＊
　
　　需要留意，兩會期間並未對十四五期間ＧＤＰ增長設置具體目標，但從經濟增長及發展的質
量及可延續性提出的目標，當中全員勞動生產率增需高於國內生產總值增長的目標，並對全社會
研發經費投入年均增長（７％以上）、常住人口城鎮化率（６５％）、森林覆蓋率（２４﹒１％
）、單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放（分別降低１３﹒２５％及１８％）等設置了具體的
量化目標。
　　非常明顯，今年政府工作報告確定宏觀政策將逐步回歸到疫情前的常態化安排，但仍然會經
濟發展保持必要的支持力度，保證政策的連續性、穩定性和可持續性，並不急轉彎。從政策的發
展方面判斷，筆者估計經濟基本面將持續改善，對資本市場的長線發展有利。當然，投資者對近
期市場的波動亦需要關注，始終部分估值過高且早前升幅過多的股票，面對震蕩難免。在部署上
，隨著內地經濟發展進一步穩固，周期性龍頭股份值得關注。目前資本市場進入企業業績期，數
據將確定投資者的理解，經濟周期是否真正在改善中。
　
＊政策方向與去年底中央經濟工作會議一致＊
　
　　上周結束的兩會定調經濟有序恢復，中央政策回歸正軌不急轉彎。在宏觀政策方面，中央將
繼續為市場主體紓困，保持必要支持力度，並不急於轉彎。在房地產政策領域，工作報告提出要
解決好大城市住房突出問題。而在行業監管方面，報告強調要強化反壟斷和防止資本無序擴張，
與此同時，需要強化金融控股公司和金融科技監管，確保金融創新在審慎監管的前提下進行。從
政策鋪墊上，政策的方向與去年底召開的中央經濟工作會議一致。在十四五啟動之時，一切以平
穩為主。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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