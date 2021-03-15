《匯市一周－徐惠芳》觀望美英日央行議息，美元整固

《匯市一周》展望本周，美聯儲、英倫銀行和日本央行將公布３月利率會議。近期美債收益

率急升，導致市場波動大，重點關注各大央行對政策及債息的表態。經濟數據重點關注：美國零

售銷售、加拿大ＣＰＩ、紐西蘭ＧＤＰ、澳洲失業率等。



美國通脹預期升溫，預期貨幣政策收緊即將來臨，一度令債券市場大幅波動，美匯指數亦曾

高見９２水平。市場關注，聯儲局主席鮑威爾對通脹預期和經濟展望的言論，當局對買債規模的

最新情況及進階計劃等評論。



聯儲局議息會議前，關注美國２月零售銷售數據及工業和製造業產出，掌握美國消費及製造

業情況。相信，有關資料給聯儲局貨幣政策上提供指引。若借助美國數據突出表現，技術上美匯

指數有望重返９２水平，首目標９２﹒２５。相反表現放緩，美匯指數則留意支持位９１﹒０４

及９０﹒７１。



油價上漲逾４％，觸及一年多來最高，石油輸出國（ＯＰＥＣ）及其盟友同意，在４月維持

產量基本不變，由於市場自疫情大流行中恢復的需求仍然脆弱。紐約期油突破每桶６５美元，但

市場認為，長期而言，需求增長和供應充足將限制油價上漲，料第二季度油價將在每桶７２至

７５美元行走，第三、四季度將平均在每桶８０美元。



金價跌破每盎司１７００美元，並正在測試每盎司１６８５美元的下一個支持位，技術上講

，黃金已經超賣。全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ）持金量周四降

至１０７８﹒３噸，為２０２０年５月以來最低。金價上周五收於在每盎司１７２４﹒９美元整

固，上方阻力１７４５、１７７５美元。



美債債息創近年新高，英國十年期國債債息升幅也擴大，英鎊上揚。本周英倫銀行議息，關

注是否將收益率的上漲解釋為英國疫苗接種下對經濟前景的自然反應。隨著英國政府借貸計劃在

２０２１年進一步擴大，以及經濟全面重開，英國央行可能無法承受讓長期借貸成本急劇上升的

趨勢，從而收緊買債規模。技術上，英鎊兌美元曾多次挑戰１﹒４０水平。若突破１﹒４０３５

，可望挑戰１﹒４１水平。短期重要支持位留意１﹒３８４５。



日本央行於周五（１２日）早上宣布議息結果。市場料，貨幣政策維持不變，但央行行長對

未來經濟復甦展望則較受注意。若央行使用擴大買債規模，加強貸款力量刺激日本經濟，可能使

日圓進一步貶值。另外，美國與日本債息開始擴大，對投資者而言，資金流向美元更感興趣。技

術上，美元兌日圓若繼續守穩１０８關，可望挑戰１１０重要關口，技術阻力目標留意

１１０﹒４０。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

