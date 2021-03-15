《金石為開－黃威》黃金承壓緩和，惟反彈力度欠奉

《金石為開》上周美國總統拜登正式簽署了１﹒９萬億美元的新紓困法案，市場對未來經濟

前景愈發樂觀。儘管２月通脹指標基本符合預期，但投資者對通脹水平仍十分憂慮；美聯儲對限

制收益率上升的態度不夠積極，美債息率繼續震盪走高。美元指數在過去一周衝高回落，則給了

黃金喘息機會。金價探底回升，１７００美元關口失而復得，全周累計上漲１﹒４％。



當前市場正權衡寬鬆政策及通脹上行壓力的影響。美國總統拜登批准１﹒９萬億美元經濟刺

激計劃後，美國民眾將在月底前開始收到１４００美元支票。最新的財政刺激支出將繼續支撐資

產價格，但也提高了經濟增長及通脹預期，進而推升國債收益率，這導致了最近兩周市場的劇烈

波動。



歐洲央行上周四（１１日）發布的聲明稱，管理委員會預計下一個季度大流行病緊急資產購

買計劃（ＰＥＰＰ）下的購買步伐將顯著快於今年前幾個月。歐洲央行還維持１﹒８５萬億歐元

的債券購買計畫的總額不變。歐央行行長拉加德表示，市場利率的上升如果不加約束，可能會導

致針對所有經濟部門而言融資條件過早收緊。然而美聯儲對收益率控制的態度就明顯不如歐央行

積極。考慮到此前美聯儲主席鮑威爾數次發言都未作出收益率曲線控制的暗示，１０年債息最終

還是升回至１﹒６％之上。



短線來看，息率急升的壓力較上月底有所緩解，市場波動性也略有降低。金價終於升離保歷

加通道下軌，擺脫極為弱勢的短線局勢。不過考慮到此前的大幅下跌，目前金價的反彈幅度仍屬

有限。ＲＳＩ由超賣水平回升後暫時受制於４０一線，ＭＡＣＤ再度出現也尚未形成有效金叉，

多頭的反攻力度仍稍顯不足。若金價技術指標進一步轉好，可加注做多，惟建議投資者整體維持

謹慎的應市態度。預計初步阻力位於１７４０美元附近。



本周重點關注美國２月零售銷售、歐元區３月ＺＥＷ經濟景氣指數及美聯儲議息會議。

《六福金融分析師 黃威》

