  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2021 08:39

《陶冬天下－陶冬》拜登刺激用重招，聯儲會議承壓力

　　《陶冬天下》上周的市場焦點依然在美國國債利率，四件大事主導了金融資產的大悲大喜。
第一件是美國眾議院通過了參議院修改後１﹒９萬億美元緊急救援計劃文本，本月底之前每一位
美國成人都會收到一張天上掉下來的支票，股市大喜，債市悲傷；第二件是歐洲央行會議上決定
增加購債規模，矢言不會坐視國債利率不斷上漲，不僅德法國債走強，連美國國債的拍賣都順利
了。第三件事是美國總統拜登發誓，５月份要讓所有美國人都有資格打上疫苗，市場對經濟復甦
信心更足，對通脹擔心更大，股市中資金從新經濟股轉入舊經濟股，道瓊斯指數升，納斯達克指
數跌，十年期國債利率重回１﹒６％樓上，並創出一年新高。第四件事還沒有發生，但對市場影
響同樣重大，那就是即將召開的聯儲公開市場委員會會議，所有的市場人士都在猜想鮑威爾這次
說甚麼，債市在用行動倒逼決策者出招。如此氛圍之下，市場在摸索中尋求方向，道瓊斯和
Ｓ＆Ｐ５００明顯強過納斯達克，以ＤＡＸ為首的幾家歐洲股市也創出新高。股債市的大悲大喜
，似乎對投資者的避險情緒衝擊不大，ＶＩＸ指數由２７回落到２０，美元指數先高後回。布蘭
特原油期貨在周一一度衝破７０美元大關，不過之後受到美債影響而高位盤整。黃金價格有波動
，但是一周下來變化有限，比特幣再寫新高。
　
　　拜登在白宮簽署了１﹒９萬億美元的緊急救援案，人手一張＄１４００的支票周末開始寄出
，民主黨開啟了羅斯福時代之後最大的社會資本主義試驗。拜登試圖推進的不僅是疫情緊急救援
，還包括進步主義的均貧富稅收政策、大規模基礎設施建設和環境友善的能源政策。從緊急救援
案看，沒有一位共和黨議員投了贊成票，基本上是民主黨一意孤行的。美國的確需要在不少領域
修補，不過拜登心目中的花錢規模是巨大的，１﹒９萬億計劃已經令美國陷入二戰以後最大的財
政赤字，財赤ＧＤＰ比率達到１２％以上。下個月提出的經濟刺激措施如果得到國會批准的話，
２０２１年的財政赤字將超逾２０２０年的疫情財政。美國這片土壤產生出貨幣經濟學等幾個經
濟學流派，但是如今的政府被另一個本土經濟學派所主導　　現代貨幣理論。從來沒有一個政府
公開接納ＭＭＴ的，但是他們的施政卻明顯跟隨於這個理論。這個理論有可能如劣幣驅逐良幣一
樣，在一個又一個國家登堂入室，主導未來世界的財政和貨幣政策，並帶來嚴重的經濟社會後果
。不採納ＭＭＴ思維的國家，也會遭受輸入性通脹和流動性氾濫的後果。
　
　　國債利率突然明顯上漲，為全球央行帶來了一個新的難題。預計全球經濟復甦迅猛，但是政
策制定者認為根基並不牢靠；基數效應和能源價格上升下通貨膨脹即將大幅反彈，資金的通脹預
期升溫；市場利率攀升，隨時可能顛覆靠人為刺激拉起來的復甦。這種局面不僅帶來了市場波動
，也令貨幣政策制定層出現焦慮，於是聯儲主席一場模棱兩可的演講觸發了債市的大幅震盪。歐
洲央行選擇主動出擊，決定從下月起顯著增加資產購買活動，「因應市場情況靈活應對」。歐洲
直接出手干預升高的債券利率了，這將壓力放到了本周召開的ＦＯＭＣ會議上。３月１６－１７
日的公開市場委員會會議，可能是鮑威爾上任以來最具挑戰的一次，如何協調內部意見、如何將
政策訊息準確地傳達出去、市場如何反應，為三大未知數。筆者預計委員會的前瞻性指引和資產
購買計劃不作變動，但是點陣圖變鷹，顯示部分委員預測在２０２３年出現多過一次的加息。換
言之，決策者不採取行動，但是思路上向債市思路傾斜一點。市場對此如何反應，就要拭目以待
了。
　
　　本周焦點：ＦＯＭＣ會議以及債市對此的反應，市場對聯儲政策的判斷有一定的分歧，而鮑
威爾講甚麼、用甚麼語境講對第二季度風險資產市場的走勢頗為重要。此外，英格蘭銀行也開會
，不過不預計有重大的政策變化。數據上，美國２月零售和工業生產可能有一個暫時性下滑，歐
元區核心通脹和中國零售數據也值得留意。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情12/03/2021
【選舉改革】董建華：中央完善選舉制度令港由亂到治、由治到興
財經熱話12/03/2021
債息高企北水出逃　恒指挫358點　科指跌2%跑輸
中國故事12/03/2021
《神州經脈》傳華為再遭供貨限制　首二月FDI增三成四　滬指升
財經熱話12/03/2021
健身群組牽連廣　股壇大隻佬話要fit最緊要忍口！
財經熱話12/03/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
財經熱話12/03/2021
ATMXJ各有消息各有精彩　對照炒股不炒市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>