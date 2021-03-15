《陶冬天下－陶冬》拜登刺激用重招，聯儲會議承壓力

《陶冬天下》上周的市場焦點依然在美國國債利率，四件大事主導了金融資產的大悲大喜。

第一件是美國眾議院通過了參議院修改後１﹒９萬億美元緊急救援計劃文本，本月底之前每一位

美國成人都會收到一張天上掉下來的支票，股市大喜，債市悲傷；第二件是歐洲央行會議上決定

增加購債規模，矢言不會坐視國債利率不斷上漲，不僅德法國債走強，連美國國債的拍賣都順利

了。第三件事是美國總統拜登發誓，５月份要讓所有美國人都有資格打上疫苗，市場對經濟復甦

信心更足，對通脹擔心更大，股市中資金從新經濟股轉入舊經濟股，道瓊斯指數升，納斯達克指

數跌，十年期國債利率重回１﹒６％樓上，並創出一年新高。第四件事還沒有發生，但對市場影

響同樣重大，那就是即將召開的聯儲公開市場委員會會議，所有的市場人士都在猜想鮑威爾這次

說甚麼，債市在用行動倒逼決策者出招。如此氛圍之下，市場在摸索中尋求方向，道瓊斯和

Ｓ＆Ｐ５００明顯強過納斯達克，以ＤＡＸ為首的幾家歐洲股市也創出新高。股債市的大悲大喜

，似乎對投資者的避險情緒衝擊不大，ＶＩＸ指數由２７回落到２０，美元指數先高後回。布蘭

特原油期貨在周一一度衝破７０美元大關，不過之後受到美債影響而高位盤整。黃金價格有波動

，但是一周下來變化有限，比特幣再寫新高。



拜登在白宮簽署了１﹒９萬億美元的緊急救援案，人手一張＄１４００的支票周末開始寄出

，民主黨開啟了羅斯福時代之後最大的社會資本主義試驗。拜登試圖推進的不僅是疫情緊急救援

，還包括進步主義的均貧富稅收政策、大規模基礎設施建設和環境友善的能源政策。從緊急救援

案看，沒有一位共和黨議員投了贊成票，基本上是民主黨一意孤行的。美國的確需要在不少領域

修補，不過拜登心目中的花錢規模是巨大的，１﹒９萬億計劃已經令美國陷入二戰以後最大的財

政赤字，財赤ＧＤＰ比率達到１２％以上。下個月提出的經濟刺激措施如果得到國會批准的話，

２０２１年的財政赤字將超逾２０２０年的疫情財政。美國這片土壤產生出貨幣經濟學等幾個經

濟學流派，但是如今的政府被另一個本土經濟學派所主導 現代貨幣理論。從來沒有一個政府

公開接納ＭＭＴ的，但是他們的施政卻明顯跟隨於這個理論。這個理論有可能如劣幣驅逐良幣一

樣，在一個又一個國家登堂入室，主導未來世界的財政和貨幣政策，並帶來嚴重的經濟社會後果

。不採納ＭＭＴ思維的國家，也會遭受輸入性通脹和流動性氾濫的後果。



國債利率突然明顯上漲，為全球央行帶來了一個新的難題。預計全球經濟復甦迅猛，但是政

策制定者認為根基並不牢靠；基數效應和能源價格上升下通貨膨脹即將大幅反彈，資金的通脹預

期升溫；市場利率攀升，隨時可能顛覆靠人為刺激拉起來的復甦。這種局面不僅帶來了市場波動

，也令貨幣政策制定層出現焦慮，於是聯儲主席一場模棱兩可的演講觸發了債市的大幅震盪。歐

洲央行選擇主動出擊，決定從下月起顯著增加資產購買活動，「因應市場情況靈活應對」。歐洲

直接出手干預升高的債券利率了，這將壓力放到了本周召開的ＦＯＭＣ會議上。３月１６－１７

日的公開市場委員會會議，可能是鮑威爾上任以來最具挑戰的一次，如何協調內部意見、如何將

政策訊息準確地傳達出去、市場如何反應，為三大未知數。筆者預計委員會的前瞻性指引和資產

購買計劃不作變動，但是點陣圖變鷹，顯示部分委員預測在２０２３年出現多過一次的加息。換

言之，決策者不採取行動，但是思路上向債市思路傾斜一點。市場對此如何反應，就要拭目以待

了。



本周焦點：ＦＯＭＣ會議以及債市對此的反應，市場對聯儲政策的判斷有一定的分歧，而鮑

威爾講甚麼、用甚麼語境講對第二季度風險資產市場的走勢頗為重要。此外，英格蘭銀行也開會

，不過不預計有重大的政策變化。數據上，美國２月零售和工業生產可能有一個暫時性下滑，歐

元區核心通脹和中國零售數據也值得留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

