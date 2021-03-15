《缸邊隨筆－石鏡泉》假如美１０年期債息升上２厘

《缸邊隨筆》近日美１０年期債息在１﹒５至１﹒６厘徘徊，這個徘徊期可能有一至兩個月

，股市還有一至兩個月的拖拖拉拉，以至上升，美股表現應優於其他市場，這個估有無譜？



【第一譜】



歐央行上周宣布在今年第二季度會加大購債力度，以支撐歐經濟增長。歐央行於前些時是減

緩了購債力度，因為歐央行認為歐經濟會行會走了。但當歐經濟有扶不起的迹象時，便要加大購

債，以壓低利息來撐經濟。要留意，歐央行並不是真加碼，只是補足之前所欠，但市場已立時沽

低歐元，資金流去買美債，結果是美債息回下，美股升。



【第二譜】



拜登簽署１﹒９萬億（美元．下同）刺激方案之時，同時宣布會考慮再提出另個１萬億的刺

激方案。美國的供樓者，亦因應之前的低息，延長其按揭年期（平均延長了１﹒４年），這對於

７﹒５萬億的按揭證券市場，等同做多了等值１萬億的１０年期美債，再加上特朗普之前的刺激

方案，美國政府今年要發的債應為：特朗普的加上拜登的約為２﹒５萬億、按揭證券的１萬億，

再加上拜登話會加碼的１萬億，全部加上來是４﹒５萬億。但美國聯儲局謂只會每月買９６００

億債，此中差額要由誰來出？



如聯儲局不增加買債力度（即是ＱＥ），就是要靠外資流入來買美債，但易嗎？當這第二譜

變無譜時會怎樣？



【第三譜】



美１０年期債息會升，可能於今年６月至８月，升上２至２﹒２５厘，那時怕聯儲局會坐不

住，要出手了，那時會是聯儲局頭痛的第四譜了。



【第四譜】



聯儲局今時取態是：不怕債息升、不怕通脹升。聯儲局認為，今時的息升通脹升都是有限，

是暫時性的。聯儲局一定要有這善良願望，因為今時環球央行多年放水，已谷到環球股市市值是

環球ＧＤＰ的６００％，意思是甚麼？張床（ＧＤＰ）６呎，躺上去的人（股市總值）身高３６

呎，你認為會睡得穩嗎？任何風吹草動，都可以碌落地、撼崩頭。



（Ａ）美債息每升１厘（過去６個月已升了）：會使美國政府的利息支出，等同２倍ＮＡＳ

Ａ的全年支出。



（Ｂ）美債息如較美國白宮預算辦公室所預期的基本息率升多１厘，就會於２０２１至

２０３０年間，增加財赤９﹒７萬億，是美國９０００億軍費的１０倍。



潛台詞是美國的太空軍，軍力發展會受限。



當美１０年期債息升上２至２﹒２５厘，而ＣＰＩ又升上３％時，聯儲局怎辦了。



（１）聯儲局按兵不動，美１０年債息會續升，當標普回下至３６００，納斯達克下穿

１２０００，美股會跌１０％、２０％，以至更多；



（２）聯儲局出手壓利率，會招來控制利率曲線之疑，美元會大幅回下，非美元貨幣會升，

金屬價會升；



（３）市場會提出，聯儲局要大量買入美債，會否是步日央行後塵，終要買入所有或大部分

美債，等同將美國債國有化，美息可能被逼走向負利率，一達此，美元下跌將如山河崩下。美元

帝國危矣，而這些可以於２０２１年底至２０２２年間出現。



投資者要怎辦？



美國銀行（ＢｏｆＡ）認為，投資者要：



（ａ）接受股票投資可能長線言只得３％至５％回報。



（ｂ）資金分布方面宜：債券╱現金╱股票╱大宗商品各２５％，這是個既要應付短期通脹

上升，但長期會出現經濟收縮的投資環境。何故長期會出現經濟收縮？以後談。



《資深投資者 石鏡泉》

