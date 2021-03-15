【選舉改革】林鄭：未來１２個月要做好３場選舉，將親自督導

《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥接受《文匯報》、《大公報》及《商報》訪

問時表示，完善本港選舉制度的時間表非常緊湊，一定要在未來１２個月內，完成本地立法及進

行三場選舉，預料要修改逾２０條主體和附屬法例，部分修訂是「牽一髮動全身」，傾向以「綜

合條例草案」形式處理，會預留足夠時間給立法會審議。她強調一定要做到，不存在說「盡量做

」，她本人會親自督導每個環節。



＊傾向以「綜合條例草案」形式修例＊



她指今次牽涉的條例重要，不能太倉卒，寧願多開會議，會議時間長一點，或撥走其他會議

去處理。

林鄭月娥指出，因為此事太重要，由法例草擬、給意見、公眾解說，她都會親自督導，不會

下放給其他人，強調一定要做到，不存在說「盡量做」。



＊先安排選委會選舉＊



她又指，明年３月要舉行行政長官選舉，因此要提早數個月選好立法會及選舉委員會，因為

兩者都有資格選行政長官。政府會先安排選舉委員會１５００名委員的選舉，由他們擔負人大決

定賦予的新職能，即透過選舉選出部分立法會議員，以及負責提名參選立法會的候選人，當局會

讓３場選舉可按部就班舉行。（ｃｌ）

