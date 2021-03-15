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15/03/2021 09:14

【新冠疫苗】聶德權：短期內擴大疫苗優先接種組別，降低年齡門檻

　　《經濟通通訊社１５日專訊》政府早前擴大新冠病毒疫苗優先接種群組，負責統籌接種計劃
的公務員事務局長聶德權昨表示，不少市民想接種但未納入優先群組，政府很快會再擴大優先群
組，降低接種年齡要求，讓更多市民可盡快接種，日內會公布安排。消息指，年齡門檻或由６０
歲下調至５０或５５歲。

＊許樹昌：建議將接種年齡限制下調至５０歲以上人士＊

　　中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌亦在電台節目表示，由於供港疫苗貨源充足
，而近日本港的新冠疫苗接種率偏低，加上４０歲以上人士，受新冠病毒感染後的嚴重或死亡風
險較高，他認為可以調整接種安排，將接種年齡限制下調至５０歲以上人士。
　　他又指，中西區疫情令人擔心，健身中心群組在短時間內已經擴大至１０９宗確診，仍有
１０多宗初步陽性個案，已經差不多增至１２０宗，超越第二波疫情時的酒吧群組。他認為，健
身中心群組可能已經出現第三代傳播，關鍵是未來一星期，要看清楚群組的密切接觸者，進行檢
測前，在社區造成多大規模的爆發。

＊面癱可能是「生蛇」或疱疹病毒等引起＊

　　至於早前有一名接種者接種後出現面癱的情況，許樹昌指，以往本港每１０萬人會有２３人
出現面癱症狀，有可能是「生蛇」或疱疹病毒等引起，服用類固醇及抗病毒藥物之後就會復元。
他又指，雖然接連有人接種疫苗後出現不同反應，但認為涉及的個案數字，暫時並未高於背景發
病率。他建議醫管局公布過去５年，每年因心血管或急性中風等死亡的個案數字，每兩周更新相
關數據，讓公眾可以作出比較。（ｓｌ）

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