【新冠肺炎】薄扶林道受限區６８０人接受強檢，一樣本待確認結果

《經濟通通訊社１５日專訊》港府連續第二晚突擊封區，在中西區薄扶林道指明「受限區域
」執行強制檢測，涉及多幢大廈，包括薄扶林道景輝大廈Ａ、Ｂ座、豐林大廈、東銘閣、利威樓
及薄扶林道６３號。行動約於今早７時完成，至凌晨２時，約６８０名居民接受檢測，當中有一
個樣本檢測結果仍在核實。
政府在區域內派員到訪約６００戶，當中約１７０戶沒人應門，會再作跟進。（ｃｌ）
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