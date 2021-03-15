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15/03/2021 11:01

【選舉改革】林鄭月娥：資格審查委員會層次必定高於選舉主任

　　《經濟通通訊社１５日專訊》全國人大會議通過完善香港選舉制度，當中包括設立香港特區
候選人資格審查委員會。行政長官林鄭月娥指，任何參選人，無論是參選特首、選舉委員會、立
法會，都需要由資格審查委員會確保想參選的人，符合愛國者治港要求，她說委員會的層次一定
高過選舉主任，一定更高層次，亦不會只是一個人。
　　林鄭月娥接受《文匯報》、《大公報》及《商報》訪問時被問到有批評指決定令民主派無參
政空間，她稱，愛國者有客觀標準，某人能否參選，答案不在她，而是在對方那處，又說完善選
舉制度只會令參政空間更廣闊。
　　她又引述國務院總理李克強在今次全國兩會記者招待會上，被問到中國經濟增長不少於６％
是快還是慢的說法：「有時行得快，如果行得不穩，是會出事的；如果行得穩了，就可以大力去
推進」，來說明她對香港政制發展的看法。她認為「如果行得不穩，行得歪了，行了出界，這個
政制發展、民主進程就完全沒意思，因為不會為人民帶來幸福。」

＊譚惠珠：普選要確保選出「愛國愛港」的人治港＊

　　基本法委員會副主任譚惠珠在電台節目表示，修改本港選舉制度要「兩條腿走路」，既要有
普選，亦要補充對「愛國愛港」的理解，確保選出「愛國愛港」的人治港，否則普選會有危險。
她指，香港有人「反中亂港」，情況有如有人在前行火車前的路軌，投擲物品，令列車無法再前
行，明顯不安全；而管治一個地方亦一樣，要看實際情況，認為「冒進」是解決不到問題。
　　她強調，修改《基本法》附件一及附件二，只是修改選舉辦法，並無更改《基本法》條文，
指最終目標仍然是達致「雙普選」，呼籲市民毋須擔心。
　　至於新設立的選舉資格審查委員會，決定是否不容推翻或司法覆核，譚惠珠表示，仍正聽取
意見。她指，委員會並非行政機關，因此決定不容易受司法覆核，又認為事實及真理，可以制衡
委員會決定。（ｓｌ）

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