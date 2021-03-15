【新冠肺炎】本港新增３０宗確診，１宗源頭不明

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心總監林文健表示，截至今日凌晨零時，過

去２４小時本港新增３０宗新冠肺炎確診個案，其中１４宗為輸入，本地感染佔１６宗，１宗源

頭不明，其餘１５宗是有關連的本地個案，當中１３宗與西營盤健身中心Ｕｒｓｕｓ

Ｆｉｔｎｅｓｓ群組有關，該群組累計已增至逾１２０宗病例。（ｃｌ）

