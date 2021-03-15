【香港政情】民主黨宣布停止參與民陣工作

《經濟通通訊社１５日專訊》民主黨宣布，停止參與民間人權陣線的工作。民陣召集人陳皓
桓已致函成員團體自行討論去留問題。
新加坡《聯合早報》早前報道，本港警方正調查民陣有否收受外國資金，如屬實將可能取締
民陣，民陣否認收受外國資金。
街工、公民黨、民協、教協、新民主同盟、天主教正義和平委員會等，早前已宣布不再參與
民陣的工作及會議。支聯會及香港社會工作者總會則表示暫時無意退出民陣。（ｃｌ）（ｚｚ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|中國故事15/03/2021
《神州經脈》首二月經濟續復甦 70城房價升幅擴 創板插水4％
|香港政情15/03/2021
【選舉改革】張曉明：座談會主要聽意見非解說 討論不應天馬行空
|市場動向15/03/2021
開發世界領先車載作業系統 最智慧恒馳即將落地
|財經熱話15/03/2021
【內航高飛】憧憬復甦內航跑出 何啟俊:東航趨勢向好現價可吼
|FOCUS15/03/2021
【FOCUS】消費衝高藏暗湧 年輕勢力主未來贏家
|香港要聞15/03/2021
【新冠肺炎】健身群組爆疫 政府封半山豪宅 帝景園兩人確診
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰