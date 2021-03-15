【香港政情】民主黨宣布停止參與民陣工作

《經濟通通訊社１５日專訊》民主黨宣布，停止參與民間人權陣線的工作。民陣召集人陳皓

桓已致函成員團體自行討論去留問題。

新加坡《聯合早報》早前報道，本港警方正調查民陣有否收受外國資金，如屬實將可能取締

民陣，民陣否認收受外國資金。

街工、公民黨、民協、教協、新民主同盟、天主教正義和平委員會等，早前已宣布不再參與

民陣的工作及會議。支聯會及香港社會工作者總會則表示暫時無意退出民陣。（ｃｌ）（ｚｚ）

