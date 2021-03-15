【新冠肺炎】兩名美國駐港總領事館人員初步確診

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上表示，

今日暫時有１０多宗初步陽性個案，包括舊山頂道帝景園第１座至５座今早完成檢測所發現的２

宗初步確診，分別涉及４０歲男子及４１歲女子，兩人均在美國駐港領事館工作，沒有病徵，最

後一日上班是３月１２日。



＊兩名領事館人員近日曾光顧酒吧＊



歐家榮稱，已了解兩人過去１４天的行蹤，平日主要做文職工作，上班時有口罩，但工作性

質仍有待了解。當局會安排他們入院接受隔離治療，過去１４天他們主要上班、會去超市等，但

亦曾光顧酒吧，包括ＳＴＡＺＩＯＮＥ ＮＯＶＥＬＬＡ，Ｂｏｎｅｓ ａｎｄ

Ｂｌａｄｅｓ。據衞生署了解，兩人於去年９月抵港，故肯定是本港感染。



＊匯豐銀行大廈電腦工程師初步確診＊



另外，初步陽性個案中，一名３８歲男子在匯豐銀行大廈２７樓工作，是一名電腦工程師，

居於大坑道１６至６８號。

對於有指居仁閣是西營盤健身中心ＵＲＳＵＳ Ｆｉｔｎｅｓｓ的感染源頭，歐家榮表示，

居仁閣有單位一家４口染疫，但屬於無源頭個案。他留意到居仁閣有洗衣公司，ＵＲＳＵＳ的員

工會把毛巾拿去洗，另外洗衣店有２名員工亦會去ＵＲＳＵＳ，所以洗衣店亦要強制檢測，而居

仁閣爆疫家庭並無去過ＵＲＳＵＳ，暫時未見有直接關連。（ｃｌ）

