《ＩＰＯ反應》森松國際（０２１５５）擱置招股上市，安排退款

《經濟通通訊社１５日專訊》森松國際（０２１５５）公布，不進行全球發售股份上市計劃
。該集團指，由於需更多時間回應監管機構的查詢，以取得監管機構批准刊發載有有關最終發售
價、公開發售申請等公告。該集團指，在上周五（１２日）向使用黃色及白色申請表格、網上白
表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人作出相關退款。（ｗｈ）
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