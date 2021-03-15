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15/03/2021 08:00

【企業盈警】希瑪眼科（０３３０９）料全年盈轉虧最多９００萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》希瑪眼科（０３３０９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損不超過９００萬元，２０１９年度純利約３９１０萬元。
　　該集團指，轉盈為虧主因受ＣＯＶＩＤ－１９影響，去年上半年中港業務普遍受影響，且其
內地醫院曾在去年首季關閉六周，以及上海及昆明新眼科醫院錄虧損，因尚處發展階段，但業務
恢復進展不俗，料財務表現逐步改善。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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