【企業盈警】希瑪眼科（０３３０９）料全年盈轉虧最多９００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》希瑪眼科（０３３０９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不超過９００萬元，２０１９年度純利約３９１０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因受ＣＯＶＩＤ－１９影響，去年上半年中港業務普遍受影響，且其

內地醫院曾在去年首季關閉六周，以及上海及昆明新眼科醫院錄虧損，因尚處發展階段，但業務

恢復進展不俗，料財務表現逐步改善。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

