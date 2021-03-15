《日入而息》政府擴大疫苗優先接種組別，百度孖展超購近３１倍

《今天重點》﹡張曉明稱座談會主要聽意見非解說，討論不應天馬行空；駱惠寧稱將賦權選

委會產生較大比例的立法會議員；港官出席張曉明座談，吳秋北稱選委會議

員應佔５０席；湯家驊建議保留一定數目的區議會選委席位；葉劉稱將來選

委會應補充立法會未覆蓋到的界別

﹡百度（０９８８８）孖展暫錄逾４２８億，超額認購近３１倍；據報百度

ＡＩ晶片部門完成新輪融資，估值２０億美元

﹡內地首２月工業增加值增３５﹒１％，超預期；內地首２月房地產投資增

３８﹒３％；內地首２月社會消費品零售總額增３３﹒８％略高預期；首２

月全國固定資產投資增３５％，遜於預期

﹡政府擴大疫苗優先接種範圍至３０－５９歲人士及家傭；陳肇始稱如接種率

不理想或需收緊社交距離措施；美領館兩職員初步確診，陳肇始稱已與美領

館聯絡

﹡本港新增３０宗確診，健身中心群組再多１３人染疫



《即日市況》﹡小米領跑金融股撐市，港股反覆收升９４點，科指挫逾２％



《深滬股市》﹡明星股再劇震尾盤稍穩，滬指挫１％創業板暴跌４％



《美元匯價》﹡關注聯儲本周會否就債息上升做出應對；歐元最新報１﹒１９３１╱３５，

日圓最新報１０９﹒０７╱０８



《公司業績》﹡匯賢（８７００１）去年收益挫２１％由盈轉虧損，末期分派６﹒５４分人

幣

﹡全民國際（０８１７０）中期賺多１４﹒５％至５１６萬元，不派息

﹡上海復旦（０１３８５）去年虧轉盈１﹒３３億元人民幣，不派息

﹡金輝集團（００１３７）去年淨虧損擴大至８５８４萬元，不派息

﹡神州租車（００６９９）去年盈轉虧蝕４１﹒６億人幣，不派息

﹡大同集團（００５４４）料去年虧損減少約不少於５０％

﹡中國飛機租賃（０１８４８）去年純利跌６３％，派末期息０﹒２元



《公司資訊》﹡據報百度ＡＩ晶片部門完成新輪融資，估值２０億美元

﹡友邦香港推出「ＡＩＡ自願醫保尊裕計劃」

﹡吉利科技集團斥３００億元人民幣江西贛州建設動力電池項目

﹡辰罡科技（０８１３１）遭聯交所告知除牌決定，積極考慮覆核

﹡考樂教育（０１７６９）獲納入深港通下的港股通股票名單

﹡茂宸（００２７３）旗下列支敦士登銀行ＭＰＬ自願清盤

﹡國浩集團（０００５３）上調ＧＬ私有化每股作價至０﹒８坡元

﹡渣打（０２８８８）再回購近１７３萬股

﹡華潤醫藥（０３３２０）子公司之鹽酸莫西沙星滴眼液通過藥監局一致性評

價

﹡匯豐表示ＰａｙＭｅ推出分拆帳單功能，用戶可攤分費用；匯豐推出奢侈品

指數掛勾投資產品

﹡嘉年華（００９９６）附屬海上嘉年華被申請破產與管理人進行多次磋商

﹡據報指佳兆業（０１６３８）確認參購前高銀啟德住宅地，擬夥歐亞平齊接

手

﹡環球大通（０８０６３）建議十股合一股

﹡聯交所去年審理１５１份上市申請，中概股第二上市數目增至９家

﹡聯合集團（００３７３）私有化新工投資（００６６６）獲批准

﹡五礦地產（００２３０）旗下蔚藍東岸累售３４５伙，套現２８﹒４億

﹡港鐵（０００６６）港島南岸第六期今起招標，下月１５日截標

﹡中煤能源（０１８９８）２月商品煤銷量按年升１７﹒４％

﹡恆大汽車（００７０８）與騰訊旗下公司設立合資公司，開發車載智能操作

系統

﹡據報長實（０１１１３）撤控高銀潘蘇通，何文田站項目發展權風波或告一

段落

﹡澳能建設（０１１８３）附屬公司收購澳門電動汽車公司４９％股權

﹡安域亞洲（００６４５）決定不會就Ｌａｎｄｗａｙ勝訴判決提出上訴

﹡卓悅香港貓網店夥拍支付平台Ａｔｏｍｅ，拓展電商零售

﹡中國派對文化（０１５３２）出售可換股債券，料錄收益約６３４萬元人幣

﹡中順證券期貨因違反打擊洗錢規定遭證監會罰款７２０萬元

﹡瑞威資管（０１８３５）蘇怡辭任首席財務官，副總裁孫懋接任

﹡遠大中國（０２７８９）附屬出售工業廠房，涉資３０００萬元人民幣

﹡中信銀行（００９９８）李慶萍因工作安排原因辭去董事長等職務



《國企紅籌》﹡中海油（００８８３）曹妃甸６－４油田投產；馬來西亞國家石油公司與中

海油簽備忘錄，加強全供應鏈合作

﹡南方航空（０１０５５）２月份客運運力投入按年升６５﹒１４％

﹡中集安瑞科（０３８９９）與西南化工戰略合作，共同推動「碳中和」



《神州民企》﹡騰訊（００７００）有份投資的塗鴉智能擬美國上市，籌最多１０億美元



《中國要聞》﹡內地首２月工業增加值增３５﹒１％，超預期

﹡內地首２月房地產投資增３８﹒３％

﹡內地首２月社會消費品零售總額增３３﹒８％略高預期

﹡首２月全國固定資產投資增３５％，遜於預期

﹡首２月全國商品房銷售額增１﹒３３倍

﹡首二月原煤、天然氣生產增速加快，原油生產保持穩定

﹡工業消費固投增速超３成，統計局：扣基數影響增勢穩

﹡統計局表示工業消費品不具備大幅上漲基礎；今年首季經濟增長料出現大幅

回升；今年經濟保持穩定恢復有基礎、有條件；房地產市場有條件、有基礎

持續健康發展；消費和投資仍處於恢復性增長過程中；通過計算兩年平均增

速剔除低基數影響；勞動力市場錯配，就業市場結構性矛盾顯現；就地過年

對不同行業、不同企業影響不太一樣；新能源車等產量兩年平均增速達

３０％以上；預期生豬生產逐步恢復，豬肉價格繼續回落；２月全國城鎮調

查失業率為５﹒５％；全國首２月發電量同比增１９﹒５％

﹡２月７０大中城市樓價環比漲幅有升有降，同比漲幅擴

﹡測算表示２月７０城新樓價格指數環比升０﹒４％半年高

﹡北京遇近十年最強沙塵暴，兩大機場航班取消４００架次

﹡民航局表示民航發展基金徵收再降，料減企業成本８０億；行業力爭全年旅

客運輸量恢復至疫情前約九成

﹡男子涉辱解放軍遭通緝，傳為ＳＯＨＯ中國潘石屹之子

﹡郭文英稱穩妥推動特別代表人訴訟落地

﹡監管為過渡期脫貧人口提供小額信貸，不得用於非生產

﹡人行王信稱高碳產業逐步退出，金融投入或價值重估

﹡中保協表示加強老年群體保險服務工作等級標準體系建設

﹡中證監表示依法推進康得新退市，完善常態化退市機制；中證監規範行政處

罰委運作，明確行政首長負責制

﹡新疆政法委前副書記遭雙開，再教育營風波期間獲提拔

﹡中銀協報告表示去年手機銀行交易總額同比增近３１％

﹡國家民航局表示２月民航旅客運輸量同比增逾１﹒８倍

﹡能源局表示２月份全社會用電量同比增１８﹒５％

﹡多隻債券型基金取消自動清盤條款，應對贖回壓力

﹡國際區塊鏈專利統計：螞蟻、平安、騰訊列申請數前三

﹡人行提前續做１千億ＭＬＦ，１百億逆回購對沖到期量

﹡分析表示人行續傳遞中性基調，料次季ＭＬＦ加量操作

﹡新加坡總理表示中美緊張關係或加劇，軍事衝突風險不大

﹡深圳現有１９３個跨境資金池，規模逾２０００億美元

﹡小鵬汽車獲廣東省產業發展基金５億元戰略投資

﹡市監總局表示今年將制定網絡交易平台責任清單

﹡外匯局否認收緊結匯，市場採購聯網信息平台升級完成

﹡上海警方搗毀一８９層傳銷組織，涉案金額逾４０００萬

﹡深圳嚴打造假買房，違規者或被移送公安機關處理

﹡五間中企遭美國認定威脅國安，中方籲停止無理打壓

﹡隆基全日跌停，新一期單晶硅片價格再上調或影響利潤



《寶島快訊》﹡台股收市持平，緬甸政變中資工廠遭縱火台灣鞋廠遭殃



《其他消息》﹡高院批准何啟明保釋，張可森須繼續還柙

﹡高院駁回律政司覆核，黃大仙區議員施德來獲准保釋

﹡李予信、何啟明和施德來獲准保釋，張可森須還柙

﹡楊潤雄稱教育需撥亂反正、建立與一國兩制相適應體系

﹡聶德權稱百多名公務員拒簽宣誓聲明需離開政府

﹡余偉文稱開通須待旅行限制放寬，爭取簡化開戶流程；余偉文料資金續流入

支持港匯轉強，惟兩大風險或令資金流逆轉

﹡新城市廣場衝突咬斷警員手指，港大畢業生判囚５年半

﹡新盤熱銷帶動，十大屋苑周末二手交投暢旺

﹡深股通額度全日用３５﹒６億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度全日用

２５﹒１億元，陸股通淨流入近３７億

﹡行健資管表示樓控加強，內房龍頭看俏

﹡深港通旗下港股通納入復星旅文、榮昌生物等２９隻股份

﹡澳門提前下月發放現金分享，並推５０億電子消費優惠

﹡ＣＳＬ夥花旗銀行推出ｉＰｈｏｎｅ靈活選購計劃



《選舉改革》﹡中央在港辦首場座談會聽取意見，張曉明張勇等出席

﹡林鄭月娥稱資格審查委員會層次必定高於選舉主任；未來１２個月要做好３

場選舉，將親自督導

﹡張曉明稱座談會主要聽意見非解說，討論不應天馬行空

﹡港官出席張曉明座談，吳秋北稱選委會議員應佔５０席

﹡湯家驊建議保留一定數目的區議會選委席位

﹡葉劉稱將來選委會應補充立法會未覆蓋到的界別

﹡駱惠寧稱將賦權選委會產生較大比例的立法會議員



《新冠肺炎》﹡本港新增３０宗確診，健身中心群組再多１３人染疫

﹡國家衛健委表示６４９８萬人次已接種新冠疫苗

﹡全國昨新增５宗確診９宗無症狀感染，均境外輸入

﹡北京表示曾有嚴重疫苗過敏反應人士不得接種新冠疫苗

﹡帝景園２３人違強檢令，各罰款５０００元

﹡美領館兩職員初步確診，陳肇始稱已與美領館聯絡

﹡健身群組爆疫，政府封半山豪宅，帝景園兩人確診

﹡薄扶林道受限區６８０人接受強檢，一樣本待確認結果

﹡舊山頂道帝景園完成強檢，發現２宗初步確診

﹡政府擴大疫苗優先接種範圍至３０－５９歲人士及家傭

﹡消息指５８歲男子接種科興後面癱，待確定是否有關連

﹡陳肇始稱如接種率不理想或需收緊社交距離措施

﹡聶德權稱短期內擴大疫苗優先接種組別，降低年齡門檻；截至下午１時，約

１９﹒８萬人接種首劑疫苗

﹡松齡護老（０１９８９）一名院友確診新冠病毒

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