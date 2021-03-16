《華爾街內望》市場關注本周聯儲局會議，美股走高道指升１７４點

《經濟通通訊社１６日專訊》投資者期待經濟從疫情中復甦，並在對借貸成本上升持謹慎態

度之際，等待聯儲局本周會議發出信號，美國股市周一（１５日）走高，道指及標指均破頂。

道指漲１７４點或０﹒５３％，收報３２９５３點。標指漲２５點或０﹒６５％，收報

３９６８點。納指攀升１３９點或１﹒０５％，報１３４５９點。

聯儲局本周將進行為期兩日的會議，預計官員將預測今年經濟增速將創數十年來最快，同時

重申將在可預見未來的保持鴿派立場。

指標十年期國債收益率跌２﹒８個基點，報１﹒６０７３％，曾跌穿１﹒６％，而本周將還

有更多新債供應，包括標售２４０億美元二十年期國債，以及１３０億美元十年期通脹保值國債

。

板塊方面，標普航空股指數跳漲逾４％，創一年高位，達美等航空公司表示出行訂票量正在

上升，或表明疫情對航空業造成的打擊或已過去。

嘉年華郵輪、永利度假村、美高梅度假村等其他旅遊相關股跳漲２％至５％不等，另外公用

股、地產股漲超１％。

個股方面，特斯拉漲約２％，公司在一份正式的監管申報文件中賦予總裁馬斯克新頭銜「特

斯拉技術之王」。

藥廠禮來急挫逾９％，旗下治療阿爾茨海默氏症的實驗性藥物中期試驗結果好壞參半，降低

該藥物快速獲批的可能性。（ａｌ）

