  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2021 07:50

《匯市走勢》投資者在聯儲局會議前保持謹慎，美元三連漲

　　《經濟通通訊社１６日專訊》投資者在近期美國債息上升之際，將美元沽空倉位削減至四個
月最低，並在聯儲局本周政策會議前保持謹慎，美元周一（１５日）三連漲。
　　美元指數漲０﹒１％，報９１﹒７９９。歐元兌美元跌０﹒２％，報１﹒１９２６，最新數
據顯示對沖基金削減歐元沽空倉位。美元兌日圓升０﹒１％，報１０９﹒１５，曾一度攀升至
１０９﹒３６，創上年６月以來最高。澳元兌美元下滑０﹒１％，報０﹒７７５，延續上周跌勢

　　加密貨幣方面，比特幣曾一度跌超５％，收報５６０４６美元，上周末曾創下逾６１７８１
美元歷史高位。
　　除了聯儲局之外，英國央行、日本央行亦將於本周舉行會議，而分析預計官員將在會上對美
國經濟持樂觀態度。
　　指標十年期國債收益率跌２﹒８個基點，報１﹒６０７３％，曾跌穿１﹒６％，而本周將還
有更多新債供應，包括標售２４０億美元二十年期國債，以及１３０億美元十年期通脹保值國債

　　而據路透社計算及美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）上周公布的數據，上周投機客持有
的美元凈沽空倉位規模降至上年１１月以來最低。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/03/2021
《神州經脈》首二月經濟續復甦　70城房價升幅擴　創板插水4％
香港政情15/03/2021
【選舉改革】張曉明：座談會主要聽意見非解說　討論不應天馬行空
市場動向15/03/2021
開發世界領先車載作業系統 最智慧恒馳即將落地
財經熱話15/03/2021
【內航高飛】憧憬復甦內航跑出　何啟俊:東航趨勢向好現價可吼
FOCUS15/03/2021
【FOCUS】消費衝高藏暗湧　年輕勢力主未來贏家
香港要聞15/03/2021
【新冠肺炎】健身群組爆疫　政府封半山豪宅　帝景園兩人確診
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>