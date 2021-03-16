《匯市走勢》投資者在聯儲局會議前保持謹慎，美元三連漲

《經濟通通訊社１６日專訊》投資者在近期美國債息上升之際，將美元沽空倉位削減至四個

月最低，並在聯儲局本周政策會議前保持謹慎，美元周一（１５日）三連漲。

美元指數漲０﹒１％，報９１﹒７９９。歐元兌美元跌０﹒２％，報１﹒１９２６，最新數

據顯示對沖基金削減歐元沽空倉位。美元兌日圓升０﹒１％，報１０９﹒１５，曾一度攀升至

１０９﹒３６，創上年６月以來最高。澳元兌美元下滑０﹒１％，報０﹒７７５，延續上周跌勢

。

加密貨幣方面，比特幣曾一度跌超５％，收報５６０４６美元，上周末曾創下逾６１７８１

美元歷史高位。

除了聯儲局之外，英國央行、日本央行亦將於本周舉行會議，而分析預計官員將在會上對美

國經濟持樂觀態度。

指標十年期國債收益率跌２﹒８個基點，報１﹒６０７３％，曾跌穿１﹒６％，而本周將還

有更多新債供應，包括標售２４０億美元二十年期國債，以及１３０億美元十年期通脹保值國債

。

而據路透社計算及美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）上周公布的數據，上周投機客持有

的美元凈沽空倉位規模降至上年１１月以來最低。（ａｌ）

