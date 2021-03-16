《缸邊隨筆－石鏡泉》談政治．來炒股

《缸邊隨筆》筆者此欄一向少談政治理論，多談經濟理論，也多談炒股理論。但最近有不少

社會事件和股市事件，如不從政治理論上去看問題，找答案，大家就會如喪家犬，無所歸依。



筆者所說的社會事件是：



１﹒國安法；

２﹒優化港選舉制度；

３﹒阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）和新經濟股在中國的「錢」景；

４﹒防疫封城。



還有其他，不一一列舉。上面看似風馬牛不及的事，可以用哪一個政治理論來理解、來解決

？用：



毛澤東１９５７年２月２７日講話：



「關於正確處理人民內部矛盾的問題」



香港人和外國人，總弄不明白，中共又話要專政，又話要民主，水溝油，怎溝？水溝油不是

溝不到，是看你怎溝，大家吃灌湯餃，內邊的湯汁不就是水溝油嗎？美味吧！



筆者今時不會大篇引毛澤東這講話，要看全篇講話稿請看：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｍａｒｘｉｓｔｓ﹒ｏｒｇ╱ｃｈｉｎｅｓｅ╱ｍａｏｚｅｄｏｎｇ

╱ｍａｒｘｉｓｔ﹒ｏｒｇ－ｃｈｉｎｅｓｅ－ｍａｏ－１９５７０２２７ＡＡ﹒ｈｔｍ



筆者十分建議高位者、要日理萬機者，細看此文。



宋王安石，也曾正確地處理過一個重大的人民內部矛盾問題，王安石變法中，其中有三條：

青苗法、市易法和均輸法。



王安石看到「穀貴傷民，米賤傷農」，所以就定了市易法和均輸法，秋收時，穀供應多，價

賤，農民一年辛勞都不夠全年吃。故政府設倉收購農民之穀，使農民不用賤賣。到春天青黃不接

時，無穀收，糧價貴，城市人食貴米，政府便開倉售糧以抑糧價，這就處理了農民（種米者）要

賣貴米，城民（食米者）要食平米間之矛盾。其中，是要政府發揮個統籌、協調的作用。



至於青苗法，則是在青黃不接的春天，借錢（資源）予農民去開耕，為甚麼要特別照顧農民

？因為農民普遍窮，但當時又是全國戰略物資（農作物）的生產者，政府不支持他們，農民死光

了，全國人民將會餓死，故農民要重點保護、扶持。一如政府今日一定要扶持某些行業，如航空

業。



王安石這個市易法和均輸法，要照顧「民」又要照顧「農」，在今個疫情中怎用得上？



前一階段政府對油麻地地區封區檢測，有區民謂，只封窮佬區，唔封有錢佬區。到上周末，

這些「窮區」的區民沒得投訴了，因為有錢佬的半山區也要封區檢測了。這些半山區富戶又怎說

，有話是多餘，有話是應該要配合。



政府該怎做？



講話稿第九章：如何處理罷工、罷課、遊行示威、請願這些行為，毛澤東提出解決方法四條

，第一條就是：



＊努力克服官僚主義＊



防疫、控疫、檢疫是人人都知是於已有益，有利香港的好事，所有人都會支持（除了立心想

搞垮香港的少數人外），只是行事官員以為一紙文書，話封就封，但就少了解釋點解要封。假如

官員走多步，話：你大廈有Ｎ人確診、下水道全有病毒、電梯按鈕、大門手柄都有菌，這樣一講

，你有甚麼理由去拒封，還鬧甚麼？又例如派食物包，就是走少步，讓那些找事媒介，話你派罐

頭無罐頭刀，開唔到。



今時封半山，也派糧食包，包括豆豉鯪魚、午餐肉、通粉等，但官員可有想到，半山居民怎

無隔宿之糧？亦可想到，他們會吃你的豆豉鯪魚？官僚主義依樣照派，這不是公平對待，是浪費

納稅人金錢，只要問聲你要不要，要便派，不要便省回，拿去派給吃二手飯的人，才是為人民服

務。



在封城、限聚之時，亦要多考慮個民生問題，疫情嚴重時，確要封城。政府應趁勢打劫，要

封就封得狠，不要一時想要民意，一時又想抗疫立功，要抗疫立功，就一定要千萬人吾往矣！



武漢就是封得狠，歐美就是有人跳出來反對又解封，結果拖拖拉拉死人多。香港封城限聚也

是拖拖拉拉，結果是失業人多，可能餓死多過疫症死。



去年３月，已有人士看到武漢封城檢測有效，就聯絡了華大基因來支援港衞生署做檢測，卻

石沉大海，原因不用多估。到最近，港衞生署也不是用上華大基因來協助檢測？如果去年３月就

跴油找華大基因（或其他公司）來做檢測，而不是拖至今年才做，你道香港疫情會搞到如今日，

拖拉不去，看澳門那邊又為甚麼可以早早做到清零？一個字，為官者不識「民」字。



「民」有大我之「民」，與小我之「民」，照顧全香港人的利益是大我之「民」，要死死保

住，必要時不能不放棄一些小「民」的利益。要跳舞、要健身，是小「民」之利益，縱容了，就

害到全港的大「民」。有些健身室開放後，是四個人一班，學員教練全程帶口罩，但就有那麼一

個健身室，Ｎ人集中，全不戴口罩，結果就出事。對於那些守規則之店，應如何處理，不守規則

之店又應如何處理，為政者，其中一個管治權力就是「賞」與「罰」。用時必要分明，亦要恰當

，才可以教化到人民。「教化」二字，「教」是適用於聽話者，「化」是適用於頑劣者，有「教

」而不「化」，是慈母敗兒，有「化」而不「教」是嚴父杖責過頭，故法庭判罰都有收監、感化

、社會服務令啦！



政府一定要明白，在防疫事上，「教」、「化」失據，一時限聚，一時不限聚是會累死香港

民生，全港有二萬四間食肆，有２４萬飲食業職工，這一年來，這些職工的生活費如何？單看政

府第二期資助申請者大減，就知政策不對頭，政府該怎樣調整，先做調查啦！



在阿里、騰訊及一眾新經濟股在中國的「錢」途事，有些人就講：又共產啦，阿里爸爸要歸

阿里爺爺了，講這些話的人，是不理解國情。



１９７２年美總統尼克遜見到毛澤東，問毛，你工作是幹甚麼的，毛澤東答：「為人民服務

」。尼克遜立時鞠躬，的確有哪個政府，不是應為人民服務，在這服務過程中，中國確有官走過

彎路，但有更多的官是走了正路。朱鎔基上任之初謂是要行地雷陣（指打貪），造了５００口棺

材，有一口留給自己，結果是地雷陣未行完，胡錦濤也想打貪，但力不從心，只在最後才扳下了

薄熙來。習近平上場，一開始就是打貪。一個貪污的政府是不能為人民服務的，所以一個貪污的

官員，就不是個人民內部矛盾，是敵我矛盾，敵我矛盾的解決辦法是，對敵人要專制。



阿里、騰訊或任何企業，在中國，是不能用「Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ」這個模

式經營，西方企業的「Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ」是會迫到有人無飯食。那些以為我

是可口可樂，中國１４億人，每人一天飲我一瓶就發達了，但阿爺會考慮到，全飲你可樂，種龍

井的茶農食乜。所以就算你有能力使到中國人，人人飲可樂不飲龍井，阿爺也會叫你收手，除非

你從可口可樂賺了的，能分予所有的龍井、鐵觀音、普洱等茶農。這就是為人民服務，你賺了，

只顧自己肥，在中國，遲早瓜。



以前人謂共產黨是共妻、共產，今時共產黨是要共甚麼？共富！



＊Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ 中國行不通＊



鄧小平在改革開放時，謂要讓一小部分的人先富起來。他下一句沒有講出口，但大家可以會

意到的是這些先富起來的人，之後是要幫助其他的窮人也富起來的。今時中國將１億人脫貧，其

中就不乏個別省、個別企業都對這些窮困村出錢、出技術、出職位的照顧。



如螞蟻上市章則中有這一條，所賺的５０％是拿來助窮人脫貧，助窮人辦小微企，你道他的

待遇會有沒有不同？想Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ，請到美國，不要來中國。不過我也

肯定的告訴你，當你真是Ｗｉｎｎｅｒ可以ｔａｋｅ ａｌｌ時，美國的政客一定立法整死你。

今時已有議員話亞馬遜過大，假如它仍要再獨大下去，亞馬遜的結果將如亨特兄弟、石油巨無霸

，一定會被破產或分割，過於利祿熏心，在任何地方都定遭天譴，在中國尤其是。以後買中國的

新經濟股請記住要讓其他人也富起來這句潛台詞。



人民內部矛盾又怎跟國安法、優化選舉制度扯得上邊？



人民內部矛盾，鬧的都是人民間的紛爭。



但如是敵我矛盾，就不再能用處理人民內部矛盾那一套去教化、講道理、怎處理敵我矛盾？

毛講話的第一段就有講：



無產階級專政，專政的制度、跟民主集中製的制度。這兩個制度的區別。專政幹甚麼？專政

管的事情它屬於哪一種範圍呢？專政就是對待敵我之間的。解決敵我之間的這個矛盾，就是壓服

別人，這裏不完全是甚麼鎮壓了，比如講不給選舉權，比如講他們不能自由出版報紙。敵對階級

，比如我們的地主階級、帝國主義分子不能在我們這裏出版報紙，台灣不能在我們這裏出版辦報

紙，地主階級不讓它出版報紙，剝奪他們這些言論自由，剝奪他選舉權，都屬於這個範圍之內。

不要講中國這樣做是不給民主、不給自由，美國是否也要取締「孔子學院」？台灣也是否不許印

行《人民日報》？



中央將去年的黑暴，定性為「奪政權」，自然就有「反奪政權」的舉措（張曉明的大概意思

），所以有國安法，也有必然的優化選舉制度。那麼反對派會有甚麼下場？唔使怕得要死，又看

講稿的第九章啦！今文已太長，不抄出來了，自己可去看啦：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｍａｒｘｉｓｔｓ﹒ｏｒｇ╱ｃｈｉｎｅｓｅ╱ｍａｏｚｅｄｏｎｇ

╱ｍａｒｘｉｓｔ﹒ｏｒｇ－ｃｈｉｎｅｓｅ－ｍａｏ－１９５７０２２７ＡＡ﹒ｈｔｍ



讀通「正確處理人民內部矛盾的問題」一文，做官的，可以有效排難解紛；從商的、可以知

悉政府政策用意；炒股的，可以買入少政治風險之股；做小民的，可以據理力爭自己的權益，大

家齊來讀好這一篇毛選好了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

